Заранее известная цена, мониторинг скорости, голосовой помощник: 7 ключевых технологий рынка такси

В России усилен контроль за соблюдением антиковидных требований на транспорте, включая такси. За выполнением этих требований сейчас следят не только организаторы перевозок - непосредственно таксопарки, но и онлайн-агрегаторы. Так, например, усилен фотоконтроль за тем, носят ли водители маски во время заказа, а помогает не забывать о масках одно из IT-решений агрегаторов. Мы собрали 7 технологий, которые уже изменили рынок такси. 10 лет назад многие из этих решений начал внедрять тогда еще известный только в Москве сервис Яндекс.Такси.

Лучшая точка подачи

Иногда чтобы сэкономить время в пути и сократить стоимость поездки, пользователю достаточно пройти 20 метров вперед или перейти на другую сторону дороги. Те, кто часто ездят по городу, хорошо знают этот лайфхак. Несколько лет назад в Яндекс.Такси научились прогнозировать, в какую из точек на карте водитель прибудет быстрее всего. Научившись строить такие прогнозы, сервис начал рекомендовать наиболее оптимальные места для старта поездки.

Цена известна заранее

Долгое время пассажиры до последних минут поездки не знали точно, во сколько она обойдется, и могли только прикидывать примерную стоимость, исходя из своего опыта. Но с 2017 года сервис стал заранее показывать примерную цену. Для прогноза в расчет принимались тариф, расстояние и время в пути. При этом стоимость пересчитывалась только если пассажир по ходу поездки менял конечную точку или просил таксиста сделать дополнительную остановку во время пути.

Платформа такси для аэропортов

Аэропорты - крупнейшее место для постоянного притяжения такси, особенно во время крупных событий. Так, например, в преддверии Чемпионата мира по футболу, который проходил в России в 2017 году, в Шереметьево впервые внедрили новую технологию для того, чтобы повысить пропускную способность.

Аэропорт стал впускать такси к терминалам по бесконтактным меткам, и это сократило время на въезд и выезд. В итоге, машины ждали прямо у выхода из терминалов, так что уехать из аэропорта стало возможно за несколько минут, и цена была известна заранее. После внедрения в Москве, этот процесс стал появляться и в аэропортах других городов, и на массовых мероприятиях, где обычно высокий спрос на такси.

Водители с нарушениями слуха

Еще десять лет назад были времена, когда таксисты узнавали о заказах по звонку от диспетчера. С приходом агрегаторов достаточно было установить специальное приложение на телефон, и звуковой сигнал предупреждал о каждой новой поездке.

В 2018 году в Яндекс.Такси адаптировали свое приложение для слабослышащих таксистов так, чтобы они могли замечать новые заказы с помощью сигналов вибрации и мигания экрана на телефоне. Сегодня более 130 таксопарков, в которых работают водители с нарушением слуха, сотрудничает с Яндекс.Такси. Такие парки есть не только в России, несколько тысяч слабослышащих и глухих водителей сотрудничают с сервисом в Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизии.

Мониторинг скорости

В 2019 году впервые прошел тест технологии автоматического мониторинга скорости и стиля вождения водителя такси. Навигатор в мобильном приложении для водителей располагает данными об ограничениях скорости на разных участках дорог в любом городе, где может проходить поездка.

Водительское приложение определяет геолокацию машины, измеряет скорость автомобиля и сравнивает ее с разрешенной скоростью на карте. Если она превышает положенную, водителю приходит предупреждение от сервиса.

В результате внедрения такого мониторинга 92% водителей из тех, кто нарушал скоростной режим, перестали делать это - сразу после первых двух предупреждений, а еще 7% - после временного ограничения доступа к заказам, оставшиеся 1% нарушителей были заблокированы в сервисе навсегда.

Переадресация звонков

Ни таксист, ни пассажир не знают прямой номер друг друга, но могут связаться друг с другом. Возможность переадресации входящих вызовов появилась в 2014 году.

Звонок стал передаваться через шлюз шифрования, подменяющий один номер на другой (со специальным добавочным кодом, который система генерировала отдельно для каждого заказа). Это незаметное нововведение усилило безопасность сервиса и защиту персональных данных.

Вызов такси голосом

В приложении для вызова такси появилась возможность сделать заказ с помощью голосового помощника. Для этого нужно сказать "вызови такси", "закажи такси", "поехали на такси" - система понимает разные формулировки.

После считывания фразы помощник уточняет, куда необходимо подъехать, и автоматически открывает приложение, где остается только проверить корректность начальной и конечной точки маршрута и подтвердить заказ. Самые важные адреса, например, домашний и рабочий, голосовой помощник может запомнить.

Новые вызовы для такси

Запуск и тестирование новых технологий не прекращается. Сейчас Яндекс набирает заявки на участие в пробных поездках беспилотных такси на московских улицах.

Беспилотные автомобили постоянно обучаются, и как только один беспилотник узнает, как проезжать какой-либо новый отрезок дороги, этому сразу же учатся и все остальные машины в парке беспилотников, так как они используют одни и те же алгоритмы.