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02.11.2021 15:47
Рубрика: Легковые авто

12 тысяч Tesla отзывают из-за "глюка" автоматического торможения

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

Американская компания Tesla отзывает 12 тысяч своих электромобилей, выпущенных с 2017 года. Причина кроется в массовом сбое программного обеспечения системы полуавтопилота Full Self Drive.

Фото: Пресс-служба SPI Energy.
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Она без причины может сгенерировать сигналы об угрозе фронтального столкновения - и, как следствие, задействовать экстренное автоматическое торможение, пишет агентство Reuters.

В такой ситуации возникает высокий риск аварии - гипотетический водитель едущего за "глючащей" Tesla автомобиля может не успеть среагировать на ее резкое торможение и врезаться.

Сервисная кампания касается 11 704 электромобилей всех моделей - Model S, Model X, Model 3 и Model Y. Ошибка проявилась после закачки на электромобили новой версии софта Full Self Drive, прошивка 10.3 будет заменена на 10.3.1, в которой проблема устранена.

Сервисная акция затрагивает те автомобили, которые продали в США, однако они могли попасть через вторичный рынок и в другие страны.

#Tesla