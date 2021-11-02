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02.11.2021 09:01
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ переделал конвейер и повысил скорость выпуска Lada Niva

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

На АвтоВАЗе рассказали о модернизации линии по выпуску автомобилей семейства Lada Niva, что повлияло на скорость выпуска внедорожников.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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На участке по сборке редуктора и задних мостов изменили схемы и принципы работы, производство шасси получило специальные механизмы, передающие детали между станками. Также на участке удалось уйти от устаревшей формы конвейерной подачи, что позволило сократить его площадь с 1800 до 600 кв. метров, это в свою очередь повлияло на организацию рабочих постов и сказалось на процессах - скорость производства деталей стала выше, так как логистика исключает ненужные пути.

В дальнейшем будет реализован проект по открытию собственной зоны китинга (загрузка в контейнер с ячейками комплектующих, включенных в состав конвейера) и обеспечению автоматизированного поставок.

Производство Lada Niva Legend и Niva Travel работает без простоев уже больше месяца, тем не менее, заказов на внедорожники оказалось настолько много, что завод не успевает их отрабатывать, поэтому приём временно приостановлен.

#Lada