АвтоВАЗ переделал конвейер и повысил скорость выпуска Lada Niva

На АвтоВАЗе рассказали о модернизации линии по выпуску автомобилей семейства Lada Niva, что повлияло на скорость выпуска внедорожников.

На участке по сборке редуктора и задних мостов изменили схемы и принципы работы, производство шасси получило специальные механизмы, передающие детали между станками. Также на участке удалось уйти от устаревшей формы конвейерной подачи, что позволило сократить его площадь с 1800 до 600 кв. метров, это в свою очередь повлияло на организацию рабочих постов и сказалось на процессах - скорость производства деталей стала выше, так как логистика исключает ненужные пути.

В дальнейшем будет реализован проект по открытию собственной зоны китинга (загрузка в контейнер с ячейками комплектующих, включенных в состав конвейера) и обеспечению автоматизированного поставок.

Производство Lada Niva Legend и Niva Travel работает без простоев уже больше месяца, тем не менее, заказов на внедорожники оказалось настолько много, что завод не успевает их отрабатывать, поэтому приём временно приостановлен.