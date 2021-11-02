АвтоВАЗ станет совладельцем крупнейшего в РФ производителя автокомпонентов

АвтоВАЗ подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу об одобрении сделки по покупке 40% акций холдинга "Объединенные автомобильные технологии" (ОАТ).

ОАТ - крупнейший в России производитель автокомпонентов, в его состав входят 10 заводов различного профиля. В настоящее время холдинг является дочерним предприятием КамАЗа.

Параметры будущей сделки стороны не раскрывают, однако уточняется, что ее закроют до конца 2021 года. Предполагается, что доли в ОАТ будут поделены между КамАЗом и АвтоВАЗом в пропорции 45/40 соответственно.

В группу ОАТ входят десять производственных предприятий по выпуску автокомпонентов в пяти регионах. Основными заказчиками продукции ОАТ названы российские автопроизводители - АвтоВАЗ, КамАЗ, ГАЗ и УАЗ.

На сайте группы отмечается, что более 90% всей ее продукции поставляется для автомобилей Lada.