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02.11.2021 20:26
Рубрика: В мире

Беларусь начала аварийные поставки электроэнергии Украине

Текст: Александра Воздвиженская
Фото: Павел Львов/РИА Новости Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Павел Львов/РИА Новости

Беларусь начала поставку электроэнергии на Украину в рамках договора об аварийной помощи. Об этом сообщило белорусское минэнерго.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Минэнерго: Россия готова отключиться от энергосистемы Украины

Поставки возобновились днем 2 ноября и должны завершиться вечером того же дня в объеме 500 мегаватт по запросу украинской стороны. Речи о долгосрочных коммерческих контрактах не идет, говорится в сообщении Минэнерго Беларуси.

Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" (украинский оператор магистральных ЛЭП) сообщил журналистам информагентств, что, помимо аварийной помощи от белорусской стороны, Киев ожидает помощь от Словакии в объеме 100 мегаватт в "Остров Бурштынской ТЭС", передает "Интерфакс". О причинах не сообщается.

Ранее, 27 октября, стало известно, что НЭК "Укрэнерго" провело аукцион на выкуп мощностей межгосударственных сечений с Россией и Беларусью на ноябрь этого года, объем - 2200 мегаватт. Это была доступная мощность для импорта из России, которую в итоге перераспределили между восемью компаниями.

В мае Украина запретила импортировать электроэнергию из России и Беларуси до конца октября. Решение приняла Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины по просьбе минэнерго.

В украинском ведомстве заявляли, что не станут возобновлять импорт электроэнергии из России, так как в состоянии обеспечить себя мощностями, однако позднее стало известно, что запасов угля для генерации не хватает. В перспективе Киев рассчитывает отсоединиться и от российской, и от белорусской энергосистем и присоединиться к европейской.

В мире экс-СССР Беларусь В мире экс-СССР Украина

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