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02.11.2021 13:01
Рубрика: Российский автопром

Блогер откопал в гараже "Москвич" с малым пробегом

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Блогер Roma Urraco поделился очередной своей находкой. На этот раз ему удалось отыскать Москвич-412 с малым пробегом 1973 года выпуска, но выглядит он совсем не на 34 555 километров.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Разумеется, это не "капсула времени", и для чего блогеру понадобился автомобиль, справедливо названный в комментариях "дровами", неизвестно. Самый заметный дефект во внешности - мятое правое крыло, по утверждению одного из пользователей, левая фара - не родная.

Но если с внешностью ещё можно как-то смириться и попытаться восстановить, то салон этого "Москвича" - настоящая катастрофа: плесень на обивке и разлагающийся пластик. Да, на одометре автомобиля - 34 555 км, но стоит обратить внимание, что прибор является пятизначным, поэтому пробег может быть и 134 555 км, и 234 500 км…

Заставляют сомневаться в заявленной цифре пройденного расстояния новодельные хомуты и бензонасос позднего типа: зачем почти на новой машине, буквально только прошедшей обкатку, менять эти детали?

Другими словами, автомобиль, который спустя пару лет может отметить полувековой юбилей, вряд ли тянет на "раритет" или "музейный экспонат".