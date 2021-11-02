Новости

Французский комик Эри Абиттан арестован по обвинению в изнасиловании 18:04
Microsoft анонсировала собственную Метавселенную 18:00
Рейс Будапешт - Москва приземлился в Киеве 17:55
"Единая Россия" исключила депутата Марченко из партии 17:52
В России сократился суммарный долг по зарплате 17:42
Разработчики рассказали, как будет действовать новое лекарство от ВИЧ 17:32
Российские миротворцы сопроводили 50 паломников в монастырь Амарас 17:28
Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Бернсом 17:17
Новый детский омбудсмен рассказала, в чем видит свою главную задачу 16:50
Полиция предупредила о недопустимости несанкционированных акций в выходные 16:49
Bloomberg рассказал, когда цены на нефть превысят 120 долларов 16:44
В Северной Осетии скончался старейший ветеран Великой Отечественной войны 16:38
Минцифры может исключить ряд продуктов из реестра отечественного ПО 16:36
В Ульяновской области допустили продление нерабочих дней после 7 ноября 16:22
Читатели американского сайта Fox News оценили слова Путина об обороне 16:14
Хоккейное "Динамо" опровергло слухи о намерении расстаться с лидером команды 16:12
Сергей Шойгу направляет в Тульскую область еще 100 военных медиков 16:07
На Кубани соблюдение масочного режима проверят у водителей такси 15:50
От COVID умер советский детский писатель Владимир Рутковский 15:47
В Кабуле в результате нападения на госпиталь погибли 23 человека 15:45
В Заполярье не исключили сохранения QR-кодов после нерабочих дней 15:31
СМИ: Двое россиян погибли в Южном Судане при крушении самолета 15:26
Молдавия заявила о частичном погашении долга перед "Газпромом" 15:20
Власти Коми допустили продление нерабочих дней 15:19
В Иркутске экс-заместителя главы Минстроя арестовали за мошенничество 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
02.11.2021 16:44
Рубрика: Экономика

Bloomberg рассказал, когда цены на нефть превысят 120 долларов

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: AP PHoto Фото: AP PHoto
Фото: AP PHoto

Стоимость нефти марки Brent к концу июля следующего года может достигнуть 120 долларов за баррель. Такой прогноз дают аналитики североамериканского финансового конгломерата Bank of America.

Фото: AP Photo/Paul Sancya
Эксперт рассказал, как США могут обвалить цены на нефть до 20 долларов

Глобальный энергетический кризис привел к резкому росту цен на газ и уголь по всему миру, что ускорило восстановление цен на нефтяные фьючерсы, торгуемые в Лондоне и Нью-Йорке, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков банка.

Некоторые опрошенные ими нефтетрейдеры ранее заявили, что нефть скоро будет стоить 100 долларов за баррель, так как спрос уже превышает предложение. Кроме того, климатическая повестка снижает инвестиции в новые углеводородные проекты, что грозит истощением текущих запасов.

Среди прочего, аналитики банка отмечают резкий рост спроса на бензин и средние дистилляты, в том числе на авиакеросин и дизельное топливо. Учитывая ограниченные возможности нефтеперерабатывающих заводов, это также усилит рост цен на нефть в следующем году, заключили в Bank of America.

2 ноября нефть Brent на бирже ICE торгуется на уровне 84 доллара за баррель. На текущей неделе влияние на цены может оказать заседание альянса ОПЕК+. Вероятно, он решит увеличить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, что может сдержать рост цен. Также будет иметь значение прогноз ОПЕК+ по сокращению мировых запасов нефти.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

Главное сегодня

"Единая Россия" исключила депутата Марченко из партии
Путин призвал внедрять ИИ при работе над беспилотниками
В Новгородской области на неделю закроются кафе, парикмахерские, театры
"Газпром" не стал бронировать новые мощности по транзиту через Украину
На Урале детей перестанут впускать в торговые центры без родителей
В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммуналке
Кто получит сельскую надбавку к пенсии в 2022 году