Bloomberg рассказал, когда цены на нефть превысят 120 долларов

Стоимость нефти марки Brent к концу июля следующего года может достигнуть 120 долларов за баррель. Такой прогноз дают аналитики североамериканского финансового конгломерата Bank of America.

Глобальный энергетический кризис привел к резкому росту цен на газ и уголь по всему миру, что ускорило восстановление цен на нефтяные фьючерсы, торгуемые в Лондоне и Нью-Йорке, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков банка.

Некоторые опрошенные ими нефтетрейдеры ранее заявили, что нефть скоро будет стоить 100 долларов за баррель, так как спрос уже превышает предложение. Кроме того, климатическая повестка снижает инвестиции в новые углеводородные проекты, что грозит истощением текущих запасов.

Среди прочего, аналитики банка отмечают резкий рост спроса на бензин и средние дистилляты, в том числе на авиакеросин и дизельное топливо. Учитывая ограниченные возможности нефтеперерабатывающих заводов, это также усилит рост цен на нефть в следующем году, заключили в Bank of America.

2 ноября нефть Brent на бирже ICE торгуется на уровне 84 доллара за баррель. На текущей неделе влияние на цены может оказать заседание альянса ОПЕК+. Вероятно, он решит увеличить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, что может сдержать рост цен. Также будет иметь значение прогноз ОПЕК+ по сокращению мировых запасов нефти.