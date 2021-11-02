Что нужно учитывать, выбирая ссуду на машину

Нужна новая машина, а денег на нее пока нет? Автокредит может решить эту проблему. Главное - выбрать его так, чтобы ссуда не стала катастрофой для семейного бюджета. Разбираемся с начальником Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надеждой Ивановой.

Ставка на колесах

При ближайшем рассмотрении обычно оказывается, что самая выгодная ставка может действовать только на определенный автомобиль, конкретную комплектацию или модель. Если эти варианты вам не подходят, то условия кредита изменятся.

Еще один вариант - кредит в банке от производителя автомобилей. Крупные концерны через кредитные организации предлагают ставки выгоднее рыночных - для привлечения клиентов.

Без залога дороже

Иногда самые низкие проценты доступны гражданам с солидным первоначальным взносом. Принесете половину от стоимости автомобиля и готовы погасить остальную половинку за короткий срок (до года) - ставка будет на несколько процентных пунктов ниже, чем со взносом в 10-15% и более длинным сроком кредита.

Нередко автосалоны готовы приобрести старую машину своего покупателя - тогда за счет этой суммы можно оплатить первоначальный взнос. Правда, цена за авто с пробегом может быть не самой привлекательной.

Еще сниженная ставка может предполагать, что вы - зарплатный клиент. Или в выгодном проценте по автокредиту уже учтена скидка за подачу онлайн-заявки.

Скидка по полису

Но чаще ставка по автокредиту зависит от покупки полисов страхования. "В случае отказа банк может установить клиенту без автокаско повышенную ставку", - отмечает Надежда Иванова.

Еще покупателю часто предлагают приобрести полис страхования жизни и здоровья, застраховаться от потери работы. Если не покупать эти полисы, ставка может вырасти.

Доплата за возраст

Не очень выгодно приобретать подержанный автомобиль: ставки по таким программам выше. А некоторые банки и при оформлении кредита на старую машину предлагают купить автостраховку.

Еще обратите внимание: подержанный автомобиль может быть в залоге. Перед покупкой обязательна проверка в базе залогов движимого имущества Федеральной нотариальной палаты.

Тем временем

Сколько автокредитов выдается в России

В первом полугодии 2021 года количество выданных автокредитов увеличилось более чем на треть, а их объем - более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие расчеты "РГ" - Неделе предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По прогнозам рейтингового агентства НКР, по итогам года портфель автоссуд увеличится на 17-18%.

По данным НБКИ, в первые шесть месяцев этого года банки выдали 516,7 тыс. автокредитов на 543,3 млрд рублей. Это на 39,6% и 83,8% больше прошлогодних показателей соответственно. В бюро пояснили, что в первом полугодии 2020 года рост рынка сдержали ограничения работы автодилеров из-за пандемии. Улучшение эпидемиологической ситуации способствовало росту рынка. За первые шесть месяцев этого года динамика продаж новых авто (+36,9%) превзошла ожидания, отметили в Ассоциации европейского бизнеса.

"Мы ожидаем сезонное увеличение спроса на автокредиты со стороны клиентов к концу 2021 года. Автопроизводители и дилеры анонсируют специальные предложения, чтобы реализовать автомобили текущего года. Клиенты, ожидая роста цен на автомобили, постараются успеть приобрести их до новогодних праздников, - говорит начальник управления "Автокредитование" ВТБ Иван Жигарев. - Все больше людей рассматривают автомобиль как актив, в который можно вкладывать денежные средства. Клиенты, которые приобрели автомобили в последние годы, сегодня часто могут продать их дороже, чем покупали". Только за 2020 год автомобили различных марок прибавили в цене 10-25%.

По расчетам рейтинговых агентств НКР и АКРА, средняя полная стоимость кредита (ПСК - затраты по обслуживанию ссуды, включая проценты за пользование займом и комиссии) за второй квартал 2021 года выросла на 0,5 п.п. и составила 13,3%. Декларируемые ставки банков находятся на уровне 9-10% годовых.

По прогнозам экспертов, ставки вырастут к концу года: окажет влияние и пересмотр ключевой ставки: 22 октября ЦБ повысил ее на 75 базисных пунктов до 7,50% годовых. "Решение регулятора отражается на ставках автокредитов спустя примерно полгода, - подчеркнул руководитель управления автокредитования "Тинькофф" Кирилл Григорьев. - Мы ожидаем рост на 0,7-1,5 п.п. в четвертом квартале". В Газпромбанке ожидают роста на 1 п.п. к концу года. В НРА отметили, что банки сделают уровень ставок комфортным для потребителя.