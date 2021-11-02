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02.11.2021 19:55
Рубрика: Культура

Диск Эда Ширана возглавил хит-парады в 58 странах

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 250(8601)
Давно в музыкальном мире не было такого единодушия - уже через несколько часов после выхода, альбом, на обложке которого красовался знак равенства "=", возглавил хит-парады России, Великобритании, США. А рыжеволосый живчик Эд Ширан опять впечатлил умением сочинять запоминающиеся мелодии и сохранять жизнерадостно невозмутимое настроение.
Главное в песнях Эда Ширана - жизнерадостность и душевность. В пандемию они особенно ценятся. Фото: AP Главное в песнях Эда Ширана - жизнерадостность и душевность. В пандемию они особенно ценятся. Фото: AP
Главное в песнях Эда Ширана - жизнерадостность и душевность. В пандемию они особенно ценятся. Фото: AP

Перед записью "Равенства" он впервые женился, родилась дочка, ради воспитания которой артист решил временно не ездить в туры. А еще - терял близкого, родного человека, переживал 30-летие и взросление, прислушиваясь к советам психологов. И в итоге выпустил этот альбом почти "по науке". Ведь именно так, записывая переживания, сомнения и потаенные мысли, психологи советуют добиваться того, чтобы негативные эмоции отпускали. И хорошо, что под рукой у Эда вовремя оказались гитара и синтезаторы.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Поэтому премьера получилась очень разной: от привычных для Ширана баллад и голубоглазого соула (принесших ему славу самого успешного в мире певца, гастроли которого продолжаются по два года) до электронного new wave, погруженного в ностальгию 80-х. Именно танцевальные биты и атмосферные тембры, продолжающие идеи, эстетику, а порой и наработки Bronski Beat, Марка Алмонда и Visage в первую очередь и позволили диску взлететь на первые места в хит-парадах 58 стран. Первый успех ему обеспечил пилотный сингл Bad Habits, наследующий мелодике и гармонии хита Smalltown Boy Стива Бронски и Джимми Сомервиля.

"Плохие привычки" (так переводится название) продержались на вершине британского чарта одиннадцать недель, стали N 2 в главном песенном хит-параде мира Billboard Hot-100. А затем появился столь же электронный и взъерошенный сингл Shivers, который также стал главным хитом в Великобритании, хитом номер 1, собрав 40 миллинов просмотров на YouTube, но в целом, несмотря на низменный композиторский дар Ширана, а также предельную мудрость большинства текстов, "Равенство" кажется слишком уж поспешным, просчитанным и безынициативно спродюсированным.

Да, в нем немало креативных битов и тембров. А среди 14 треков наряду с удачами изобилуют и стандартность, тенденциозность. Ведь большинство треков строятся по схематичному поп-принципу - в них есть хуковые мелодии, но как правило, нет сочных соло, сбивок, перепадов напряжения, акцентов и креативного развития музыкальной темы. Оттого, после обилия дежурных повторений, многие хиты уже вскоре кажутся слишком предсказуемыми и наскучивающими. Да и приторно-слащавые однодневки, как и почти в каждом альбоме Ширана, тоже присутствуют, увы.. Впрочем, дефицит идей , тембров и музыкальных находок компенсируют общий позитивный дух альбома и светлые, умные, самоироничные тексты. Для успеха в пору пандемии и этого оказалось достаточно.

Прямая речь

Эд Ширан:

"За последние несколько лет моя жизнь сильно изменилась: я женился, стал отцом, потерял близкого человека. И я рассуждаю на эти темы на протяжении всего альбома. Это мой альбом о взрослении и я очень хочу поскорее поделиться с вами следующей главой..."

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

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