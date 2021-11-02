Единая биометрическая система в РФ может стать государственной с 2022 года

ЕБС, в частности, позволяет проводить удаленно идентификацию физлиц при предоставлении госуслуг и иных сервисов.

"Учитывая необходимость соблюдения требований по информационной безопасности, обеспечения контроля со стороны государства, соблюдения принципов равноудаленности единой биометрической системы от всех участников рынка, недискриминационного доступа к услугам, а также надежной защиты биометрических персональных данных физических лиц предлагается включить единую биометрическую систему в состав элементов инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

О разработке ЕБС было объявлено Банком России пять лет назад, запущена в работу она была в июле 2018 года. Цель состояла в повышении доступности финансовых услуг через удаленную идентификацию.

Сейчас проходит эксперимент, по которому граждане могут самостоятельно размещать свою биометрию (голос и фото лица) через приложение в мобильном телефоне или планшете. Пользователям предоставят расширенные возможности в части цифровых сервисов в госорганах, банках и других ассоциациях.

Как писала ранее "РГ", списке операций, которые можно будет провести с помощью биометрии, значатся дистанционный банковский сервис и ускоренное обслуживание в отделениях, биометрические платежи до тысячи рублей, онлайн-сдача сессии в вузах, удаленное заключение договоров связи, проход на спортивные стадионы, а также на территорию органов и организаций, присоединившихся к эксперименту, оплата проезда в столичном метро и на МЦК.