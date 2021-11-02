Новости

Французский комик Эри Абиттан арестован по обвинению в изнасиловании 18:04
Microsoft анонсировала собственную Метавселенную 18:00
Рейс Будапешт - Москва приземлился в Киеве 17:55
"Единая Россия" исключила депутата Марченко из партии 17:52
В России сократился суммарный долг по зарплате 17:42
Разработчики рассказали, как будет действовать новое лекарство от ВИЧ 17:32
Российские миротворцы сопроводили 50 паломников в монастырь Амарас 17:28
Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Бернсом 17:17
Новый детский омбудсмен рассказала, в чем видит свою главную задачу 16:50
Полиция предупредила о недопустимости несанкционированных акций в выходные 16:49
Bloomberg рассказал, когда цены на нефть превысят 120 долларов 16:44
В Северной Осетии скончался старейший ветеран Великой Отечественной войны 16:38
Минцифры может исключить ряд продуктов из реестра отечественного ПО 16:36
В Ульяновской области допустили продление нерабочих дней после 7 ноября 16:22
Читатели американского сайта Fox News оценили слова Путина об обороне 16:14
Хоккейное "Динамо" опровергло слухи о намерении расстаться с лидером команды 16:12
Сергей Шойгу направляет в Тульскую область еще 100 военных медиков 16:07
На Кубани соблюдение масочного режима проверят у водителей такси 15:50
От COVID умер советский детский писатель Владимир Рутковский 15:47
В Кабуле в результате нападения на госпиталь погибли 23 человека 15:45
В Заполярье не исключили сохранения QR-кодов после нерабочих дней 15:31
СМИ: Двое россиян погибли в Южном Судане при крушении самолета 15:26
Молдавия заявила о частичном погашении долга перед "Газпромом" 15:20
Власти Коми допустили продление нерабочих дней 15:19
В Иркутске экс-заместителя главы Минстроя арестовали за мошенничество 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
02.11.2021 17:52
Рубрика: Власть

"Единая Россия" исключила депутата Марченко из партии

Текст: Айсель Герейханова

Президиум генсовета "Единой России" исключил депутата Евгения Марченко из партии из-за того, что он проголосовал против одобренного фракцией бюджета страны. Ранее принять такое решение рекомендовала партийная комиссия по этике.

Фото: duma.gov.ru
Госдума приняла в первом чтении проект нового бюджета России

"Открыто высказывать свою позицию в партийной дискуссии - это обязанность депутата, поддерживать окончательно принятое коллегиальное решение - тоже обязанность", - сказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Он отметил, что "Единая Россия" - системная ответственная партия, а "не клуб по интересам".Турчак подчеркнул, что подобные ситуации, которые нарушают партийный Устав, будут и дальше жестко пресекаться.

"Есть обязательства перед гражданами, есть партийная дискуссия и есть принятое решение, за которое проголосовала фракция. И точка. Не нравится - до свидания", - предупредил Турчак.

Президиум генсовета ЕР также рекомендовал исключить Марченко из думской фракции.

Власть Работа власти Госуправление Партии "Единая Россия"

Главное сегодня

"Единая Россия" исключила депутата Марченко из партии
Путин призвал внедрять ИИ при работе над беспилотниками
В Новгородской области на неделю закроются кафе, парикмахерские, театры
"Газпром" не стал бронировать новые мощности по транзиту через Украину
На Урале детей перестанут впускать в торговые центры без родителей
Валерий Зорькин: Мир переходит в эпоху постчеловеческих по своей направленности технологий
Верховный суд объяснил, когда репосты не наказуемы