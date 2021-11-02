"Единая Россия" исключила депутата Марченко из партии

Президиум генсовета "Единой России" исключил депутата Евгения Марченко из партии из-за того, что он проголосовал против одобренного фракцией бюджета страны. Ранее принять такое решение рекомендовала партийная комиссия по этике.

"Открыто высказывать свою позицию в партийной дискуссии - это обязанность депутата, поддерживать окончательно принятое коллегиальное решение - тоже обязанность", - сказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Он отметил, что "Единая Россия" - системная ответственная партия, а "не клуб по интересам".Турчак подчеркнул, что подобные ситуации, которые нарушают партийный Устав, будут и дальше жестко пресекаться.

"Есть обязательства перед гражданами, есть партийная дискуссия и есть принятое решение, за которое проголосовала фракция. И точка. Не нравится - до свидания", - предупредил Турчак.

Президиум генсовета ЕР также рекомендовал исключить Марченко из думской фракции.