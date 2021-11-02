Компактный кроссовер Toyota получил установку типа "последовательный гибрид"

Субкомпактный кроссовер Toyota Raize / Daihatsu Rocky спустя два года после начала производства получил новую силовую установку - "последовательный гибрид".

Система называется e-Smart Hybrid, с ней Raize / Rocky стал одним из самых экономичных серийных автомобилей в мире. 1,2-литровый бензиновый мотор здесь не имеет связи с колесами, он через генератор вырабатывает электроэнергию и подзаряжает тяговую батарею, которая, в свою очередь, питает электромотор. Средний расход бензина у кроссовера с e-Smart Hybrid - лишь 3,6 л/100 км.

Гибрид также оснащен "умной" педалью газа, которая позволяет управлять и замедлением, и ускорением. Энергия торможения при этом рекуперируется в дополнительное электричество.

Rocky / Raize e-Smart Hybrid имеет передний привод. Обычные бензиновые варианты моделей также продолжают выпускать - они оснащаются трехцилиндровыми турбоагрегатами объемом 1,0 или 1,2 л.

В Японии продажи последовательного гибрида уже стартовали по цене от 2 116 000 иен (около 1,3 млн рублей).

Кроссовер Toyota Raize / Daihatsu Rocky выпускают с конца 2019 года, длина этого автомобиля - 3995 мм, кузов пятидверный, четырехместный.

Фото: Пресс-служба Toyota.