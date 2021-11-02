Кто такие стримеры и за счет чего они живут

В сети все больше людей ведут прямые эфиры и показывают различный контент. Это могут быть как игры, так и любые другие виды деятельности: игра на музыкальных инструментах, выполнение каких-либо трюков и другие вещи, которые нравятся аудитории.

Стримеры могут зарабатывать как на донатах зрителей, так и на рекламных контрактах от брендов. При этом доходы участников рынка очень нестабильны. Фото: Sb Arts Media / Istock

Профессия "стример" появилась в 2010 году. Но тогда на YouTube еще не было функции "прямой эфир", поэтому стрим проходил уже постфактум - в записи. А сервис Twitch, особенно популярный у нынешних стримеров, заработал в 2011 году. Уже тогда появились первые прямые эфиры, в основном рассчитанные на геймеров. По сути, Twitch стал своего рода "телевизором для геймеров".

YouTube-блогер Евгений Мостовик (Yozhyk) заработал за 20 минут стрима на игровой платформе Twitch 600 долларов. Один из подписчиков предложил ему пари: если он забьет в одном онлайн-матче симулятора FIFA 22 пять голов, он заплатит ему 500 долларов. Стример успешно справился с заданием, и подписчик сначала перевел ему обещанную сумму, а затем добавил к ней еще 100 долларов.

"Бывает и такое, что стримеру за трансляцию донатят (жертвуют. - Прим. "РГ") более миллиона рублей. Самые крупные донаты приходятся на топовых стримеров, их не больше 10%, и они полностью посвящают себя стримерской деятельности, это их основной и, как правило, единственный источник заработка", - поясняет Анастасия Байгушева, руководитель проекта DonationAlerts.

Стримеры зарабатывают на ежемесячных подписках зрителей, которые те могут оформить на стриминговых платформах, чтобы получить виртуальные награды - например, уникальные смайлики для чата, иконки профиля и прочее, добавляет Ярослав Мешалкин, директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding. "Еще одна статья дохода - донаты зрителей, желающих поблагодарить стримера за интересный контент. Также стримеры получают рекламные контракты от брендов, которые заинтересованы в его аудитории. Стример мало отличается от любого другого медиаканала: сначала ты вкладываешься в рост и удержание аудитории, а потом монетизируешь ее, - утверждает Мешалкин. - Доход стримеров непостоянен: в один месяц ты можешь заработать миллион, а в другой - несколько тысяч рублей, так что стабильные доходы, на которые можно хорошо жить, есть только у небольшого числа "стримерской элиты".

Согласно данным Qiwi, российский рынок стриминга в 2019 году оценивался в 21,6 млрд рублей. По прогнозам, он будет расти на 20% ежегодно. В 2020 году на фоне пандемии мировой рынок стриминга вырос на 45%, говорится в исследовании Payoneer. По оценке Research and Markets, в 2021 году мировой рынок стриминга составит 70 млрд долларов.

Границы рынка стриминга очень размыты, и поэтому его крайне сложно оценивать, рассказал "РГ" источник на рынке. Например, сюда могут входить донаты, платные подписки стриминговых платформ, а также платформ монетизации контента, реклама на стримах, реклама у стримеров, но не на стримах, стримерский мерч (одежда с эмблемами. - Прим. "РГ"). "И каждая составляющая будет смежной с каким-то еще рынком, так что определить границы и тем более объем невозможно. Поэтому оценки настолько разнятся", - объясняет эксперт.

Самый известный стример в мире Тайлер Блевис (Ninja), у него 17 млн подписчиков. Стоимость подписки на любого блогера в Twitch - 4,99 доллара в месяц в США, или 117 рублей в месяц в России. Платформа забирает 50% от этой суммы. Если представить, что на блогера подписаны люди только по минимальному тарифу и вычесть 50%, которые берет сервис в качестве комиссии, то получится, что Тайлер зарабатывает в месяц почти 41 млн долларов. У самого популярного россиянина - Олега Бочарова - чуть более 1 млн подписчиков. По данным MrStreamer, в среднем за месяц регулярно стримят около 125 тыс. русскоязычных блогеров.

Самый большой донат в истории стриминга - 32 тысячи долларов - получил американский блогер CochCarange. В России геймер под ником Мэл получил от зрителя 20 млн рублей.