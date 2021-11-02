Лукашенко вручил награды Роме Когодовскому и спасшим его медикам

Первую в своей жизни награду - орден "За личное мужество" - получил из рук Александра Лукашенко 2 ноября во Дворце Независимости белорусский школьник Роман Когодовский, который в апреле спас из огня двухлетнего брата Ваню. Президент лично провел экскурсию по своему кабинету для юного героя, сообщает пресс-служба главы государства.

Во Дворце рядом с сыном присутствовала и мама, которая провела рядом с ним больше ста дней в больнице. Помимо ожогов, на лице и руках отважного спасателя были порезы от разбитого стекла, через которое ему пришлось пройти. 29 апреля Рому на вертолете транспортировали в Республиканский ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи.

Ситуацию с подростком, пострадавшим во время пожара в деревне Сидоровичи Минской области, держал на контроле лично президент. В консилиумах по выработке методов лечения для Ромы принимали участие министр здравоохранения, лучшие республиканские специалисты. Несколько консилиумов было проведено и с участием российских врачей.

В поддержку юного героя в Беларуси была запущена акция: люди записывали видео со словами поддержки Роме и его родителям.

Государственными наградами и Благодарностями президента отмечены также заслуги работников минской клинической больницы скорой медицинской помощи, которые были задействованы в лечении Романа от ожогов.

До начала церемонии для ее участников провели экскурсию по Дворцу Независимости.