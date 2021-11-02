Медведчук назвал дела против него политическим преследованием

Главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что дела в его адрес сфальсифицированы и являются политическим преследованием.

"Все это уголовное дело, которое сегодня было на рассмотрении, все это результат фальсификации Службой безопасности Украины. Придет черед и будет дана правовая оценка и не только правовая", - заявил политик после вынесения ему меры пресечения в виде личных обязательств.

Также он отметил, что "с самого начала, еще когда было первое судебное заседание по этому делу, на котором рассматривали ходатайство об избрании мне меры пресечения, я назвал это дело - сфальсифицированным. В материалах подозрения прямо сказано, что "Медведчук, который не согласен с действующим курсом власти". Это значит, что фундаментом того, почему Медведчука сегодня привлекают к уголовной ответственности, является несогласие Медведчука с курсом действующей власти. Хочу заявить, что это единственное, с чем я полностью согласен в данном уголовном деле".

Киевский Печорский районный суд 2 ноября избрал Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств, она будет действовать до 31 декабря текущего года. Это означает, что политик после того, как 7 декабря закончится его домашний арест, не сможет покидать Киев и должен будет являться по вызову к прокурору и в суд.

Медведчук вместе со своим соратником Тарасом Козаком проходят по делу о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам политик отвергает обвинения, называя их политическим преследованием.