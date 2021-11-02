Суд обязал обвиняемого в госизмене Медведчука не выезжать из Киева

Киевский Печорский районный суд избрал главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины.

Согласно решению суда, политик, который до 7 декабря находится под круглосуточным домашним арестом и носит электронный браслет, в дальнейшем будет обязан не покидать город проживания, Киев, а также являться к следователю и в суд по вызову.

Медведчук вместе со своим соратником Тарасом Козаком проходят по делу о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам политик отвергает обвинения, называя их политическим преследованием.

Сам Медведчук считает дело сфальсифицированным и связанным с его несогласием с курсом действующей власти.

На 9 ноября намечено рассмотрение в суде апелляции прокуратуры, которая требует изменить домашний арест Медведчука на содержание в камере.