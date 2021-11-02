Microsoft анонсировала собственную Метавселенную

Microsoft представила собственную метавселенную. Решение позволит создавать виртуальные аватары и иммерсивные рабочие пространства, сообщили на конференции Ignite 2021.

Mesh for Teams пользователи смогут создать собственный цифровой аватар и использовать его во время собраний в виртуальной среде. Другие участники на собственное усмотрение также могут быть представлены аватарами, присутствовать на видео, а также использовать статичную картинку или просто поле с именем. Помимо организации виртуальных встреч с аватарами, компании также смогут создавать иммерсивные пространства - метавселенные. В результате решение позволит людям даже из разных точек мира находиться в одной среде.

Mesh for Teams будет поддерживаться множеством устройств - от смартфонов и ПК до шлемов смешанной реальности. Оно будет работать в двух режимах Teams. Режим Together Mode позволяет создать для участников встречи единое виртуальное пространство, например конференц-зал, где визуальные границы между участниками стираются. Еще один режим, Presenter View, позволяет одному участнику проводить презентации для других в реальном времени, показывая ведущему последовательность слайдов и заметки.

Напомним, в марте 2021 года Microsoft впервые представила Mesh - платформу смешанной реальности, в которой пользователи могу взаимодействовать с контентом и друг с другом в метапространстве. Ранее о планах создать метавсленную объявил Марк Цукерберг.