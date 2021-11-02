МИД РФ: В отношениях с США наметились положительные сдвиги

Выступление посла опубликовано в соцсетях российский дипмиссии.
В частности, отметил Антонов, президент Байден согласился на российское предложение продлить на пять лет без каких-либо условий ДСНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений).
Он напомнил, что в июне состоялся саммит лидеров двух стран в Женеве.
"Мы возобновили профессиональный разговор по стратегической стабильности и кибербезопасности. Предотвращение гонки вооружений и сдержанность в киберконкуренции крайне важны для стабилизации двусторонних связей, недопущения перерастания напряженности в реальный кризис", - подчеркнул Антонов.
Также, отметил он, "устойчивый диалог ведется по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств. Идут экспертные контакты по проблемам климата, развития и защиты Арктики. Продолжается деловое взаимодействие, растет торговля".
Но при наличии положительной динамики, по словам Антонова, "проблем предостаточно. Наши граждане испытывают визовые трудности. Не возвращена захваченная несколько лет назад российская дипсобственность, в том числе в Сан-Франциско. Вводятся новые санкции".
Антонов выступил с предложением "полностью "обнулить" на взаимной основе все ограничения на дипломатическое присутствие друг друга", чтобы "воплотить в жизнь конструктивный дух Женевы".