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02.11.2021 19:18
Рубрика: Власть

МИД РФ: В отношениях с США наметились положительные сдвиги

Текст: Константин Волков
Посол России в США Анатолий Антонов, выступая 2 ноября на открытии 10-го ежегодного заседания форума "Диалог Форт-Росс", заявил, что "за прошедший год в российско-американских отношениях наметились хоть и не большие, но все же позитивные сдвиги".
Посол России в США Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Посол России в США Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Посол России в США Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Выступление посла опубликовано в соцсетях российский дипмиссии.

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В частности, отметил Антонов, президент Байден согласился на российское предложение продлить на пять лет без каких-либо условий ДСНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений).

Он напомнил, что в июне состоялся саммит лидеров двух стран в Женеве.

"Мы возобновили профессиональный разговор по стратегической стабильности и кибербезопасности. Предотвращение гонки вооружений и сдержанность в киберконкуренции крайне важны для стабилизации двусторонних связей, недопущения перерастания напряженности в реальный кризис", - подчеркнул Антонов.

Также, отметил он, "устойчивый диалог ведется по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств. Идут экспертные контакты по проблемам климата, развития и защиты Арктики. Продолжается деловое взаимодействие, растет торговля".

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Но при наличии положительной динамики, по словам Антонова, "проблем предостаточно. Наши граждане испытывают визовые трудности. Не возвращена захваченная несколько лет назад российская дипсобственность, в том числе в Сан-Франциско. Вводятся новые санкции".

Антонов выступил с предложением "полностью "обнулить" на взаимной основе все ограничения на дипломатическое присутствие друг друга", чтобы "воплотить в жизнь конструктивный дух Женевы".

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