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02.11.2021 18:10
Рубрика: Экономика

Минсельхоз фиксирует дефицит минудобрений в некоторых регионах

Текст: Татьяна Карабут
На данный момент в большинстве регионов России отмечается продолжающийся рост цен на основные виды минеральных удобрений. Кроме того, в ряде субъектов фиксируется их ограниченное предложение на рынке. В первую очередь это касается удобрений азотной группы, сообщили "РГ" в Минсельхозе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Складывающаяся ситуация в перспективе может привести к сокращению объемов закупок минудобрений и, как следствие, к снижению производства основных сельхозкультур - зерновых, картофеля и овощей, масличных и сахарной свеклы", - считают в ведомстве, подчеркивая, что их своевременное внесение напрямую отражается как на объемах производства сельскохозяйственной продукции, так и ее стоимости.

Фото: Getty Images
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Ограниченное предложение недорогих и самых востребованных азотных удобрений, в частности, наблюдается в южных регионах, в центре страны (например, в Калуге), знает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Некоторые аграрии недовнесли удобрений в озимый сев. Вместо 6 тыс. тонн аммофоса (с содержанием фосфора 52%) поволжская агрокорпорация "Био-Тон" смогла приобрести только 882 тонны (с 36%), остальное "добивали" нитроаммофоской (16%), говорит генеральный директор компании Ирина Логачева.

"Это все, что смогли найти - помогли региональные дилеры. Не нашли бы нитроаммофоску - сократили бы озимый сев в разы. И какого теперь урожая ждать?", - уточняет она.

Эксперты связывают возникший дефицит с растущим экспортом азотных удобрений на фоне мирового энергетического кризиса: цены на газ резко выросли и, следовательно, выросли цены на азотные удобрения, в себестоимости которых газ составляет до 80%.

Из-за роста цен на газ и уголь цены на карбамид на отдельных ключевых рынках (Китай, США, Бразилия) сейчас почти втрое выше, чем были в начале 2021 года, говорит старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Нина Адамова. Из-за энергокризиса производство удобрений снизили или даже прекратили несколько европейских производителей, что привело к дефициту на глобальном рынке. Кроме того, Китай может решить ограничить экспорт удобрений, если в стране серьезно возрастут опасения насчет обеспечения внутреннего рынка. При этом Китай занимает более 10% в мировом экспорте азотных удобрений, доля КНР в глобальном экспорте фосфатов доходит до 30%. То есть последствия для мирового рынка будут очень ощутимы, отмечает Адамова.

Из-за роста цен на удобрения миру грозят перебои с продуктами

Несмотря на то, что в России цены на газ существенно ниже, чем в Европе, рост стоимости удобрений все рано частично транслируется на российский рынок. Например, цены на карбамид в России с начала года выросли чуть ли не вдвое. Но на фоне мировых они все равно ниже, и отечественным производителям удобрений сложно отказаться от супер-прибыли и не увеличивать экспорт, считает Корбут.

Пока, впрочем, большого роста экспорта не наблюдается. По последним данным ФТС, за январь-август экспорт карбамида практически не вырос в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, а экспорт аммиачной селитры увеличился на 5,9%. Это много, но не критично, считает Нина Адамова. В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) в свою очередь отмечают, что экспортные поставки за восемь месяцев выросли на 10,8%, а поставки на внутренний рынок - на 12,4%. При этом основной вклад в рост физических объемов экспорта пришелся на калийные удобрения (34,2%), что связано с запуском в России новых производств. Экспорт азотных и сложных удобрений увеличился на 1,6% и 3% соответственно. Впрочем, Александр Корбут считает, что более показательными будут данные по заключенным экспортным контрактам на сентябрь-декабрь, а таких достоверных сведений пока нет.

Фото: Halyna Hutchins
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В России собственное производство удобрений в несколько раз выше потребностей внутреннего рынка. К тому же регуляторы неоднократно предупреждали, что готовы ввести ограничения на экспорт в случае ухудшения ситуации, напоминает Нина Адамова. Поэтому, по ее мнению, причин для паники нет.

Другое мнение - у представителей сельхозотрасли. "Если ситуация по озимому севу повторится весной, как на яровом севе, так и на подкормке озимых, урожай в России может существенно сократиться, процентов на 30", - считает Ирина Логачева. По ее мнению, введение квот или пошлин на удобрения - вынужденный, но неизбежный вариант, если мы хотим сохранить производственные показатели в прежнем объеме. При этом нельзя забывать не только про селитру, но и про карбамид, необходимый для подкормки масличных культур, дефицит которых уже привел к заградительным экспортным пошлинам, указывает она.

Пока, правда, конкретных решений в правительстве на этот счет не принято. В Минсельхозе рассказали, что ведомство лишь "продолжает диалог с производителями удобрений и Минпромторгом, обращая внимание на необходимость соблюдения достаточного предложения по доступным ценам". На данный момент подготовлен только проект постановления правительства, в котором Минфин предлагает усилить контроль за экспортом азотных удобрений. Что позволит четко фиксировать реальные объемы экспорта.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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В РАПУ, впрочем, неоднократно заверяли, что внутренний рынок является для российских производителей приоритетным: сначала они обеспечивают удобрениями российских аграриев, потом - всех остальных. По данным ассоциации, за последние пять лет поставки удобрений российскому АПК увеличились в 1,5 раза, в следующем году они будут не менее 4,7 млн тонн в действующем веществе, а к 2025 году вырастут до 8 млн тонн в действующем веществе. На конец октября потребности российских аграриев в минудобрениях удовлетворены на 95%.

В Минсельхозе "РГ" уточнили, что по состоянию на 29 октября российские аграрии закупили 4,093 млн тонн минудобрений - на 462,8 тыс. тонн больше показателя прошлого года. Определенно складывающаяся ситуация с недостатком удобрений, ростом цен и экспорта провоцирует ажиотажный спрос, считает Корбут.

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