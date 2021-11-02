Молдавия заявила о частичном погашении долга перед "Газпромом"

Молдавия в лице компании Moldovagaz частично погасила свою задолженность за уже поставленный в сентябре российский газ. О судьбе долга за газ в октябре пока не сообщается.

"Молдавия погасила "Газпрому" долг за газ, накопленный в сентябре нынешнего года. После заключения нового контракта с российской компанией поставки газа в Молдавию начались", - рассказал ТАСС пресс-секретарь Moldovagaz Александр Барбов.

На минувшей неделе Россия и Молдавия договорились о новом контракте на поставку газа. Речь шла о продлении предыдущего контракта на срок пять лет. При этом ранее в "Газпроме" заявляли, что одним из условий продления или заключения нового контракта является именно урегулирование вопросов с долгом молдавской стороны. Поставки по новому контракту стартовали 1 ноября.