Моторное топливо на столичных заправках дорожает шестую неделю подряд

Стоимость моторного топлива на столичных заправках за прошедшую неделю поднялась в среднем на 12 копеек за литр Аи-95, на 14 копеек - за литр Аи-92 и на 15 копеек - за литр дизеля. Это следует из данных мониторинга Московской топливной ассоциации.

Цены выросли у семи компаний - ТНК, "Роснефти", "Газпром нефти", "Лукойла", "Петрола", а также "НефтьМагистрали" и Shell. Еще у трех компаний - "Татнефти", ЕКА и "Транс-АЗС" - они остались без изменений. По итогам недели с 25 октября по 1 ноября средняя цена литра Аи-92 в Москве составила 46,46 рубля, Аи-95 - 51,41 рубля, дизельного топлива - 50,7 рубля.

Если стоимость бензина на АЗС начала расти ускоренными темпами в столице, то дизель дорожает на данный момент медленнее. При этом повышение стоимости на отдельные сорта моторного топлива идет с конца сентября, то есть шесть недель подряд. Так, с 27 сентября стоимость литра Аи-92 выросла на 41 копейку, Аи-95 - на 40 копеек, дизельное топливо - на 57 копеек, следует из данных МТА.