МВД предложило собирать отпечатки пальцев у трудовых мигрантов

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован законопроект, обязывающий брать отпечатки пальцев у трудовых мигрантов, у прибывающих в страну иностранцев на срок более 90 дней и у тех, кто приобретает российское гражданство.
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Если в первой редакции проекта было исключение для высококвалифицированных специалистов и работников иностранных компаний, то теперь его нет. Без прохождения процедуры дактилоскопирования нельзя будет получить патент или разрешение на работу.
Документ разработан МВД при участии других правоохранительных и силовых ведомств.
Напомним, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предлагал ввести для всех трудовых мигрантов геномную регистрацию.