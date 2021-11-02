МВД предложило собирать отпечатки пальцев у трудовых мигрантов

Если в первой редакции проекта было исключение для высококвалифицированных специалистов и работников иностранных компаний, то теперь его нет. Без прохождения процедуры дактилоскопирования нельзя будет получить патент или разрешение на работу.

Документ разработан МВД при участии других правоохранительных и силовых ведомств.

Напомним, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предлагал ввести для всех трудовых мигрантов геномную регистрацию.