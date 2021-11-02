Сериал сумел понравиться даже тем зрителям, которые любят придирчиво сверяться с литературным оригиналом, а задача эта действительно не из простых - ну не переснимать же в подробностях все истории из ветеринарной практики, тем более что они уже были в мелочах экранизированы за двенадцать лет сериалом-предшественником, снимавшимся с 1978 по 1990 год.

Тон повествования по-прежнему безыскусен, но не скатывается до примитивизма, новые серии с энтузиазмом описывают жизнь сельских ветеринаров, не ударяясь в приторность, а общая стилистика, столь приятная глазу, не вызывает ни скуки, ни ощущения неестественности. Некоторое беспокойство вызывало следующее - сумеют ли создатели сериала написать продолжение, вполне соответствующее высокой планке, заданной предыдущим сезоном?

Но и в этом отношении тревоги оказались беспочвенными - события развиваются вполне правдоподобно (и главное - без вездесущих ныне посланий в духе политкорректности, которые могут исказить и переврать любой нарратив). Это и кажется наиболее сложной задачей - как мы знаем, межличностные отношения были описаны Хэрриотом очень схематично. Не это было важно для человека, который стремился рассказать, прежде всего, о животных, не намеревался расставаться с любимым ремеслом, а также хотел по возможности сохранить тайну частной жизни тех, кто его окружал.

Зрители вновь встретятся с полюбившимися персонажами - работодатель Зигфрид продолжит управление клиникой в консервативно-назидательном ключе, Тристан, со свойственной ему легкомысленностью вновь будет беззлобно саботировать поручения старшего брата, а Джеймсу придется испуганно лавировать между ними, стараясь не попасть под артобстрел упреков и отговорок. Миссис Холл, у которой житейского опыта и знаний прикладной психологии куда больше, чем у квартирантов, не оставит попыток по снятию то и дело возникающего напряжения в стенах своего дома. Непринужденное, озаренное хэрриотским юмором повествование будет сменяться очень серьезными, почти что трагическими происшествиями и разногласиями, что не только добавит происходящему новое измерение, но и со всей очевидностью высветит суровость эпохи и истинную цену (наряду с поражающей мощью) дела и слова.

И у меланхоличного Зигфрида, и у неприступной миссис Холл зарождаются романтические привязанности, а Джеймс в свойственной ему неловкой манере умудряется выболтать Хелен свою сердечную тайну. Однако сложности на этом не заканчиваются - родители хотят вернуть любимого сына в Глазго, согласившись за него на работу в суперсовременной городской клинике, преимущественно - для собачек и кошечек.

Меж тем отношения Джеймса с семейством Алдерсонов осложняются из-за почти безнадежной ситуации с лошадью, а когда на горизонте появляется отвергнутый Хелен Хью, атмосфера становится поистине невыносимой. Дома тоже некуда спрятаться - так как Тристан в припадке нравоучительства выбалтывает тайну, которую до этого бережно хранил ото всех. На повестке дня, помимо всего прочего, ежегодная игра в гольф (о которой уроженец второй столицы Шотландии имеет самое смутное представление), возросшая жовиальность пекинеса Трики и обеспокоенность миссис Памфри, а также болезни и смерти в домохозяйствах постоянных клиентов и многое другое.

Бытовая жизнь обитателей холмов постепенно налаживается, эхо от раскатов Первой мировой наконец-то перестает доноситься и начинает забываться. Но в радиоприемнике уже безжалостно дребезжат напряженные речи Чемберлена, в которых чувствуется искры разгорающегося пожара, которому суждено испепелить все на своем пути.

4.5