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02.11.2021 15:49
Рубрика: Общество

Осадчий: Слово "спутник" для русского уха более чем знаковое

Текст: Елена Новоселова
Слово года - это барометр общественных настроений, считает проректор по науке Института Пушкина Михаил Осадчий. Причем они часто совпадают в русскоязычном и мировом лингвистических пространствах. Так, в прошлом году Collins выбрал словом года "локдаун", а у нас была "самоизоляция".

"Смыслы похожие, но аспекты видения ситуации разные: локдаун - это ограничение сверху, а самоизоляция - это как бы действие самого человека. Но это все игра языка, в действительности все сложнее, конечно", - комментирует "РГ" ученый.

Фото: iStock
Оксфордский словарь назвал слово года

Совпадения есть и в этом году. Главным словом-2021, по версии Оксфордского словаря, стала "вакцинация".

"Но в отличие от англоязычного пространства, у нас за один год слово "вакцина" стало синонимом имени собственного - "Спутник". Другие российские вакцины у нас почти не обсуждались, за рубежом - тем более. Сыграло роль и то, что само слово "спутник" для русского уха более чем знаковое, это слово-бренд, слово-символ. Одно из немногих слов русского языка, вошедших в другие языки и понятных всем. Но, в отличие от "балалайки" и "матрешки", "спутник" - это не комичный образ, а символ научно-технического прогресса и успеха, - объясняет Осадчий. - Российское общество изголодалось по таким достижениям национальных производителей, давно российский бренд не приобретал такую известность как внутри страны, так и за рубежом. Все это определило успех слова".

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