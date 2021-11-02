Песков: Планы по наращиванию поставок газа в Европу после 8 ноября в силе

Россия не меняет своих планов по поставкам газа в Европу после 8 ноября, когда будут заполнены ее собственные газовые хранилища. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия выполняет все обязательства, выполняет четко и даже с превышением этих обязательств. Ориентировка президента России на этот счет, конечно же, остается в силе", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, намерена ли Москва увеличивать поставки газа в Европу после 8 ноября. Он подчеркнул, что "президент именно об этом говорил".

Напомним, в конце октября в ходе совещания, посвященного вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала, Владимир Путин обратился к главе "Газпрома" с просьбой после того, как будет закончена работа по закачке в подземные хранилища газа в России, начать плавную и плановую работу по повышению объема газа в подземных хранилищах газа в Европе - в Австрии и в Германии.