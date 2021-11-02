Пятый Range Rover сделали на новой платформе

Состоялась мировая премьера пятого поколения Range Rover. Чтобы подчеркнуть весь шик премиального внедорожника, его представили миру в лондонском Королевском оперном театре.

Несмотря на внешнее сходство с собратьями предыдущего поколения, новая машина не унаследовала от них буквально ничего. Она построена на абсолютно новой платформе. Дизайнерам и инженерам удалось создать монолит: на машине нет швов, остекление идет вровень со стойками, даже дверные ручки скрыты в кузове.

Роскошь, дизайн, стиль и комфорт - главное, на что упирали при представлении новой модели. С таким флагманом компания стремится к тому, чтобы тем, кто передвигается на этих машинах, было бы все равно, какая у них начинка, как у Rolls-Royce. Но нам пока это важно. Самый мощный вариант мотора - бензиновый турбированный V8 4.4 мощностью 530 лошадиных сил. Будут также дизельные 6-цилиндровые варианты.

Главная особенность новой платформы - система активного подруливания задних колес. Она повышает устойчивость и управляемость на высоких скоростях и обеспечивает самый маленький среди всех Land Rover диаметр разворота. Электронная пневмоподвеска в зависимости от того, какой рельеф местности ей показывает навигатор, приподнимет или опустит машину, сделает подвеску жестче или мягче.

Кстати, платформа ориентирована на то, что на ней будут строить электромобили. И первый полностью электрический Range Rover появится уже в 2024 году. А к концу 2030 года все модели Jaguar и Land Rover будут доступны в электрических версиях.