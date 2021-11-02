Почти 100 человек пропали без вести после обрушения здания в Лагосе

Работавшие на объекте специалисты оказались в ловушке под грудой бетонных обломков. На месте, где должен был появиться 21-этажный дом, сейчас кучи щебня и искореженного металла.
Вечером 1 ноября из-под обломков был извлечен один погибший, также спасены трое оставшихся в живых.
Инцидент произошел на стройке в престижном районе Икойи, сообщает Guardian. Рабочие рассказали, что, когда обрушилось здание, на стройке находилось около 100 человек. Для расчистки завалов спасатели используют экскаваторы и прожекторы. По словам комиссара полиции Хакима Одумосу, причину обрушения пока установить не удалось.
На стройках в Нигерии, самой густонаселенной стране Африки, как правило, не соблюдаются нормы безопасности, а качество строительных материалов оставляет желать лучшего.
PHOTOS: Storey Building Collapses In Lagos— Punch Newspapers (@MobilePunch) November 1, 2021
Many people are feared trapped as a building collapsed in the Ikoyi area of Lagos.
Credit: LASEMA, Hotgist pic.twitter.com/GOO1XUK5Uu