Почти 100 человек пропали без вести после обрушения здания в Лагосе

Работавшие на объекте специалисты оказались в ловушке под грудой бетонных обломков. На месте, где должен был появиться 21-этажный дом, сейчас кучи щебня и искореженного металла.

Вечером 1 ноября из-под обломков был извлечен один погибший, также спасены трое оставшихся в живых.

Инцидент произошел на стройке в престижном районе Икойи, сообщает Guardian. Рабочие рассказали, что, когда обрушилось здание, на стройке находилось около 100 человек. Для расчистки завалов спасатели используют экскаваторы и прожекторы. По словам комиссара полиции Хакима Одумосу, причину обрушения пока установить не удалось.

На стройках в Нигерии, самой густонаселенной стране Африки, как правило, не соблюдаются нормы безопасности, а качество строительных материалов оставляет желать лучшего.