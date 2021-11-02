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Рубрика: Общество

Полнеют незаметно: Кардиолог назвала самую вредную еду для женщин

Текст: Оксана Грибанова

Врачи предупреждают, что чрезмерное употребление сахара перегружает поджелудочную железу, ведет к диабету и другим недугам, а также крайне негативно сказывается на фигуре.

Фото: iStock
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Как отметила руководитель лаборатории эпидемиологии питания ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины" Минздрава России, кандидат медицинских наук, кардиолог и диетолог Наталья Карамнова, "ограничить сахар в рационе очень важно".

Известно, что избыток сахара ведет к быстрому и часто незаметному набору лишних килограммов, избавиться от которых потом будет не так просто. Тяга к простым углеводам чревата формированием рыхлого подкожного и висцерального жира, передает KP.Ru.

Кроме того, такая еда провоцирует возникновение перманентных микровоспалений, не дает нормально усваиваться коллагену. В результате на коже появляются высыпания, покраснения, она быстро теряет упругость и здоровый вид. Еще один повод ограничить сладкое - влияние таких продуктов на здоровье зубов. В изобилии обитающие на слизистых оболочках рта бактерии особенно охотно "идут" на сладкое. Не случайно сахар является одной из главных причин возникновения кариеса.

Также важно следить, чтобы в рационе не было переизбытка соленой пищи.

Первой причиной, связанной с факторами питания и сокращающей продолжительность жизни, является избыточное потребление соли, предупредила кандидат медицинских наук. Она подчеркнула, что проводником соли, транспортирующим ее в клетки организма, является как раз сахар. Еще один проводник соли в клетки - алкоголь. Стоит помнить, что избыток соли задерживает воду в организме, вызывая отеки.

Наука Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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