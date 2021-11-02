Провизор Ирина Булыгина рассказала о хитростях аптек при распродажах

Эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина рассказала о хитростях, на которые идут аптеки при распродажах. По ее словам, фармацевты под "акционным" соусом могут продать человеку лекарства с подходящим к концу сроком годности. Об этом специалист рассказала в эфире радио Sputnik.

Провизор настаивает, что на кассе обязательно нужно спрашивать о сроке годности лекарств, продающихся по акции.

"В продуктовых магазинах цену снижают, когда заканчивается срок годности продукта. На лекарства делают акции точно так же. На это надо отдельно обращать внимание, потому что лекарства не лежат на полке, их выносит провизор. Как правило, на упаковке будет стоять дата производства, а в инструкции внутри упаковки будет срок годности", - объяснила Булыгина.

Кроме того, аптеки могут пойти и на другую маркетинговую хитрость - поднять цены выше средних, а потом дать якобы скидку. Чтобы не переплатить за этот трюк, следует заранее узнавать в интернете сколько примерно стоит тот или иной препарат.

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