Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства

Нельзя допускать повторения ситуаций, подобных резонансной истории со страховыми требованиями к маме сбитого электричкой мальчика, заявили "РГ" в Госдуме. В связи с этим депутаты собираются заняться подготовкой изменений в законодательство. Однако в спешке вводить запрет на такого рода иски для страховщиков не будут, ведь здесь много нюансов.

Напомним, что трагедия произошла еще в 2019 году в подмосковном Солнечногорске. Подросток пересекал пути по наземному переходу - как сообщалось, он был в капюшоне и наушниках, поэтому не заметил скоростную "Ласточку" и не услышал гудок. После ЧП на поезде обнаружилась вмятина, ущерб оценили в 400 тысяч рублей. "Росгосстрах" сначала выплатил деньги за ремонт компании РЖД, а потом решил взыскать их с матери погибшего. В досудебной претензии компания писала, что если дойдет до суда, то сумма может вырасти.

История вызвала большой резонанс в обществе, и в результате "Росгосстрах" сообщил, что отказывается от требований. Однако в Госдуме решили, что так не оставят эту ситуацию. Для депутатов это стало серьезным поводом задуматься о внесении корректив в законодательство, с тем чтобы в будущем исключить возникновение подобных ситуаций.

Профильный думский комитет для данного направления - по финансовому рынку. Его руководитель Анатолий Аксаков пояснил, что, согласно букве закона, страховщики действовали верно. "Если формально подходить, то страховая компания ничего не нарушила, - отметил он. - По закону так и положено: если нанесен ущерб организации, которая застраховала имущество, страховщик возмещает ущерб, а затем предъявляет иск тому лицу, из-за которого имущество пострадало".

Но здесь, по мнению Анатолия Аксакова, важнее морально-этическая сторона. "Я считаю, что в таких случаях этические нормы могут находиться на более высоком уровне при правоприменении, чем формальные, правовые, - заявил он. - Выставлять финансовые претензии, когда такое горе в семье, непозволительно - вне зависимости от того, есть ли вина или нет".

Парламентарий подчеркнул, что комитет изучит, как можно отрегулировать эту сферу. "Мы обязательно возьмем в работу правовой аспект этой ситуации, чтобы посмотреть, как их учесть в законодательстве", - заверил он.

Столичный выпуск "Российской газеты" от 1 ноября 2021 года.

Такие ситуации касаются не только железнодорожного транспорта - проблема шире, и депутаты также проанализируют ситуации, когда речь идет о требованиях регресса при возмещениях, к примеру, по КАСКО.

Однако безоговорочно запрещать регрессивные иски (то есть требования к виновнику возместить ранее выплаченную страховую компенсацию) со стороны страховщиков нельзя, отметил Аксаков. "Могут быть разные ситуации, можно запретить регресс, но тогда мы можем поощрить нарушителей. Здесь могут быть злоупотребления", - заявил он. Профильный комитет изучит эти нюансы вместе с экспертами.

Тему рынка страховых услуг в комитете ведет депутат Николай Цед - он подтвердил "РГ", что займется этим вопросом. "Изменения в законодательстве, несомненно, нужны, ведь наша главная задача - защитить граждан, - выразил он уверенность. - Однако какая эта будет формулировка в рамках закона - пока говорить рано, надо поработать".

К решению вопроса еще до решения компании "Росгосстрах" подключилась и первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Ранее она направила по данному поводу запрос в Генпрокуратуру РФ, а также в аппарат уполномоченного по правам человека РФ. А теперь собирается в ближайшее время поднять эту тему на заседании комитета.

"Нам, законодателям, нужно подумать о том, как можно привести правовые нормы в соответствие с морально-нравственными", - заявила депутат. Она отметила, что, к примеру, в законе об ОСАГО с 2019 года действует норма, запрещающая требовать у пострадавшего в ДТП пешехода или, в случае его смерти, у его родственников и наследников возмещения причиненного транспортному средству вреда. "Такая норма возможно нужна и в главе 48 ГК РФ, регламентирующей все договоры страхования, -отметила Лантарова. - То есть специальную норму возможно следует сделать общей в рамках страховых отношений, тем самым уровнять права страховых компаний в этом вопросе".

После обсуждения на комитете она собирается вынести предложения на данную тему на рассмотрение Госдумы. "Если коллеги со мной согласятся, концептуально идею примут, ко второму чтению добавим то, что не учли, - добавила депутат. - Кроме того, обязательно проведем круглый стол со страховыми компаниями, чтобы выслушать их мнения и ни в коем случае не навредить". Она согласна с коллегами из финкомитета, что здесь есть нюансы, которые надо учесть. Так, не стоит забывать, что выплаты по суброгации (разновидность регрессивных требований - "РГ") для них являются одним из основных источников дохода.