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02.11.2021 10:40
Рубрика: Экономика

К 2023 году 70% станций столичного метро снабдят аудионавигацией

Текст: Ирина Огилько

К 2023 году на 70% станций столичного метро установят аудионавигацию. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Об установке звуковой навигации или специальных звуковых маячков попросили представители Московской городской организации Всероссийского общества слепых. Устройства установят на всех станциях БКЛ. Размещать их будут над входом в вестибюли и подуличные переходы.

Маячок издает однотонный короткий периодичный звук, что помогает людям с нарушением зрения легче находить вход в метро.

"По поручению мэра Москвы мы делаем городской транспорт удобнее для людей с ограниченными возможностями. Например, внедряем систему аудионавигации. В этом году уже установили 60 звуковых устройств на 45 станциях метро. Продолжает развитие и сервис ЦОМП, созданный специально для помощи в передвижении пассажиров на городском транспорте. За девять месяцев этого года инспекторы центра сопроводили больше 41 тысячи пассажиров", - заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

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