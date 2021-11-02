К 2023 году 70% станций столичного метро снабдят аудионавигацией

К 2023 году на 70% станций столичного метро установят аудионавигацию. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Об установке звуковой навигации или специальных звуковых маячков попросили представители Московской городской организации Всероссийского общества слепых. Устройства установят на всех станциях БКЛ. Размещать их будут над входом в вестибюли и подуличные переходы.

Маячок издает однотонный короткий периодичный звук, что помогает людям с нарушением зрения легче находить вход в метро.

"По поручению мэра Москвы мы делаем городской транспорт удобнее для людей с ограниченными возможностями. Например, внедряем систему аудионавигации. В этом году уже установили 60 звуковых устройств на 45 станциях метро. Продолжает развитие и сервис ЦОМП, созданный специально для помощи в передвижении пассажиров на городском транспорте. За девять месяцев этого года инспекторы центра сопроводили больше 41 тысячи пассажиров", - заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.