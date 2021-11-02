Новости

За полгода возбуждено более 500 дел о подделке сертификатов о вакцинации 11:57
Названа первая подлодка-штатный носитель ракет "Циркон" 11:46
В России создана нейросеть для анализа писем чиновникам 11:40
Найден способ уничтожать старые клетки 11:40
Зачем западные миллиардеры собирают пожертвования на "зеленую повестку" 11:22
Участвовать в публичных слушаниях можно будет через портал госуслуг 11:05
Сейсмологи обнаружили под поверхностью Земли новые слои 11:03
Суд в Киеве рассмотрит новую меру пресечения Медведчуку 10:59
В Роспотребнадзоре рассказали, что делать при задержке авиарейса 10:44
К 2023 году 70% станций столичного метро снабдят аудионавигацией 10:40
Синоптик рассказал о причинах возникновения тумана в Москве 10:29
Более четверти россиян уже привились от гриппа 09:58
Морские границы России будут охранять дроны-камикадзе 09:52
В Москве наборы "С заботой о здоровье" получили около 300 тысяч пенсионеров 09:39
Торговый центр "Арколь" в Москве закрыли за ковидные нарушения 09:37
Под Омском появилась первая в России улица Мандельштама 09:33
Врач рассказал, чем нельзя лечиться от коронавируса дома 09:33
Врио губернатора Ярославской области заразился COVID-19 09:25
Туман в столичном регионе рассеется к 11:00 09:24
В Хабаровске предупредили о новых ограничениях из-за темпов вакцинации 09:21
В Сочи два человека погибли и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом 09:16
Магазинам в ЕАО разрешили не обслуживать посетителей без масок 09:16
Ростуризм попросил власти Египта проверить отели после отравления россиян 08:55
Словом года в России стало "спутник" 08:48
Овечкин впервые в сезоне не смог набрать ни одного очка в матче НХЛ 07:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
02.11.2021 10:29
Рубрика: Общество

Синоптик рассказал о причинах возникновения тумана в Москве

Столичный регион вечером 1 ноября окутал "радиационный" туман. Подробнее о нем рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Фото: Владимир Астапкович /РИА Новости
Мистика и Сайлент Хилл: туман в Москве покорил соцсети

Туман спустился на город около 20 часов вечера и до сих пор не прошел. Однако это зрелище не только красивое, но и создающее проблемы для некоторых сфер жизни. Так, например, более 120 рейсов не смогли вовремя вылететь из Москвы.

"Эта разновидность тумана называется радиационной. Она возникает, когда приземный слой сильно выхолаживается при сильном инфракрасном излучении. Если совсем просто объяснить причину тумана в Москве: днем земля нагрелась, но начала быстро остывать. Из-за того, что не было ветра и облаков, тепло пошло вверх, выросла влажность воздуха", - заявил Шувалов KP.Ru.

По его словам, около 22 часов "относительная влажность достигла 100%". "Началась конденсация водяного пара, который содержится в воздухе. Так и появился туман", - объяснил синоптик.

Радиация никак не связана с названием типа данного тумана. Радиационным "именуется сам процесс охлаждения - излучение тепла от земной поверхности", отметил он. Radiatio с латыни значит "излучение".

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Пилоты сняли на видео взлет из Шереметьево в плотный туман

Шувалов подтвердил прогноз своих коллег о том, что туман рассеется ближе к середине дня. "Температура будет около +5 градусов Цельсия и выше. Вернется ветер и все разгонит", - сообщил синоптик.

Кроме того, он рассказал, что туман способен впитывать выхлопы автомобилей и производств. Впрочем, в столичном регионе промпредприятия используют хорошие очистные сооружения, и их выбросы не так страшны для города, как автотранспорт, который выдает 90% выхлопов. Шувалов надеется, что трафик во вторник будет не такой сильный в связи с просьбами ГИБДД Москвы и нерабочими днями в городе и за сутки "никакого страшного повышения загрязняющих веществ не произойдет".

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Видео

Главное сегодня

В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве экс-замглавы управления МВД РФ
Welt: Владимир Путин всего одной фразой обрушил цены на газ в Европе
ВМС США: У берегов Китая АПЛ Connecticut столкнулась с подводной горой
Бояков ушел с поста худрука МХАТ имени Горького
Словом года в России стало "спутник"
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей