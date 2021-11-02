Синоптик рассказал о причинах возникновения тумана в Москве

Столичный регион вечером 1 ноября окутал "радиационный" туман. Подробнее о нем рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Туман спустился на город около 20 часов вечера и до сих пор не прошел. Однако это зрелище не только красивое, но и создающее проблемы для некоторых сфер жизни. Так, например, более 120 рейсов не смогли вовремя вылететь из Москвы.

"Эта разновидность тумана называется радиационной. Она возникает, когда приземный слой сильно выхолаживается при сильном инфракрасном излучении. Если совсем просто объяснить причину тумана в Москве: днем земля нагрелась, но начала быстро остывать. Из-за того, что не было ветра и облаков, тепло пошло вверх, выросла влажность воздуха", - заявил Шувалов KP.Ru.

По его словам, около 22 часов "относительная влажность достигла 100%". "Началась конденсация водяного пара, который содержится в воздухе. Так и появился туман", - объяснил синоптик.

Радиация никак не связана с названием типа данного тумана. Радиационным "именуется сам процесс охлаждения - излучение тепла от земной поверхности", отметил он. Radiatio с латыни значит "излучение".

Шувалов подтвердил прогноз своих коллег о том, что туман рассеется ближе к середине дня. "Температура будет около +5 градусов Цельсия и выше. Вернется ветер и все разгонит", - сообщил синоптик.

Кроме того, он рассказал, что туман способен впитывать выхлопы автомобилей и производств. Впрочем, в столичном регионе промпредприятия используют хорошие очистные сооружения, и их выбросы не так страшны для города, как автотранспорт, который выдает 90% выхлопов. Шувалов надеется, что трафик во вторник будет не такой сильный в связи с просьбами ГИБДД Москвы и нерабочими днями в городе и за сутки "никакого страшного повышения загрязняющих веществ не произойдет".