Синоптики рассказали, когда рассеется "туман-молоко" над Москвой

Густой туман над столичным регионом может рассеяться только к 21:00 2 ноября. Таким прогнозом с РИА Новости поделился ведущий сотрудник центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.

Погодный сценарий в случае с туманом-долгожителем не похож на классический, отмечает метеоролог. К утру он не рассеялся, как это обычно бывает.

"В центре и на северной части рассеивание тумана пройдет после 12-13 часов, погода будет улучшаться, - сказал Евгений Тишковец. - За МКАДом туманы сохранятся до 15 часов, как минимум". В то же время в ближайшем Подмосковье и Внукове туман может сохраниться до 21:00.

Ранее сообщалось, что из-за тумана в Москве отменено и задержано более 120 авиарейсов.