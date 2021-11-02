В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве экс-замглавы управления МВД РФ

В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве экс-замначальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ Алексея Новосельцева.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники уголовного розыска задержали мужчину в городе Королеве Московской области.

Ранее сообщалось, что 26 октября Новосельцев был найден убитым в поселении Десеновское новой Москвы. Его тело с ножевыми ранениями обнаружила в бане дочь Новосельцева.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство".