Видео: автохам сдрейфил, когда увидел, с кем имеет дело

Бывалые автомобилисты утверждают, что лихачество никак не связано с водительским мастерством и опытом, и что хамство на дороге - не признак личной храбрости. А еще говорят, что на действительно сложном участке трассы лихач на роскошном спорткаре может и не справиться с управлением, а автохам в момент реальной опасности позорно ретируется. Отчасти это подтверждается снятым в Костроме роликом.

Владелец черного Mercedes перестраивался из левого ряда в правый, вынуждая остальных участников движения немедленно его пропустить. Водитель белого Renault Logan это требования проигнорировал, чем вызвал у автохама вспышку неконтролируемого гнева.

Пока все полосы стояли в пробке, он выскочил из машины и, открыв дверцу Logan, принялся вытаскивать обидчика из-за руля, чтобы тут же, при свидетелях, проучить. Каковы же были его удивление и досада, когда обидчик, выбравшись из салона, оказался дюжим детиной метра под два ростом. Прикинув разницу в весовых категориях и свои скромные шансы на победу, задира быстро потерял боевой задор и, потоптавшись на месте и побурчав что-то для виду, был вынужден с позором вернуться на место.

В Сети автохама высмеяли так, что теперь хоть номера на машине меняй. А водителя Logan похвалили за сдержанность: попробуй бы он решить конфликт силой, зачинщику пришлось бы пересесть из-за руля Mercedes в инвалидную коляску.