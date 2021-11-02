Вильфанд объяснил, почему туман в Москве является "радиационным"

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, почему накрывший Москву туман является "радиационным". Все дело в слишком мощном охлаждении нагретой за день поверхности земли, приводит слова синоптика РБК.

"При малооблачном небе ночью происходит интенсивное охлаждение подстилающей поверхности за счет выделения длинноволновой радиации. Подстилающая поверхность существенно охлаждается, и приземный слой воздуха также охлаждается. Вчера температура была выше, это совпало с отсутствием облачности", - рассказал Вильфанд.

Как пояснил синоптик, облака выделяют встречное длинноволновое излучение, или радиацию - а radiatio с латыни значит именно "излучение" - и тогда охлаждения подстилающей поверхности не происходит. Когда же облаков нет, то при резком охлаждении почвы в воздухе концентрируются молекулы водяного пара, то есть, тот самый туман.

2 ноября из-за сильного тумана из московских аэропортов не смогли вовремя вылететь более 120 самолетов. Синоптики прогнозируют, что он должен рассеяться ко второй половине дня.