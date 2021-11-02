Магазинам в ЕАО разрешили не обслуживать посетителей без масок

В Еврейской автономии ужесточили требования к соблюдению масочного режима. Теперь жителям области, не надевшим маску в магазине или автобусе, могут отказать в обслуживании. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Все хозяйствующие субъекты на территории области, которые оказывают услуги населению, вправе отказывать в обслуживании клиентам без масок. Это касается и предприятий торговли, и транспортных предприятий", - приводятся в сообщении слова главы территориального управления Роспотребнадзора Павла Копылова.

Пойти на такие меры властей заставила напряженная ситуация с распространением COVID-19.

"Тенденции к снижению заболеваемости на сегодняшний день мы не видим, только к увеличению. Рост числа случаев пневмоний - как ковидной, так и не ковидной этиологии. Поэтому принят ряд ограничительных мер, которые закреплены постановлением губернатора. В первую очередь ужесточены требования к соблюдению масочного режима", - пояснил Павел Копылов.

Напомним, что ковидные ограничения в ЕАО продлены до 20 декабря. С конца октября заведениям общепита запрещено работать в ночное время. С 1 ноября попасть в кинотеатры, фитнес-центры и гостиницы можно только, предъявив QR-код. Помимо этого, отменены все массовые мероприятия, включая развлекательные, спортивные и досуговые. С 15 ноября к системе QR-кодов подключатся торговые центры и кафе.