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Рубрика: Происшествия

В Приамурье экс-инспектора Ространснадзора осудили на 6 лет за взятку

Текст: Сергей Набивачев

В Амурской области осужден за взятку и использование полномочий вопреки интересам службы бывший госинспектор отдела контроля международных автоперевозок Восточно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора.

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По сообщению прокуратуры Амурской области, сотрудник надзорного ведомства получил от перевозчика взятку в виде топливной карты с зачисленными на ее счет 60 тысячами рублей. За это он должен был обеспечить беспрепятственное прохождение автомобилями предпринимателя пункта весового контроля, расположенного на въезде в Благовещенск.

Суд приговорил экс-инспектора к шести годам колонии общего режима, а также лишил его права занимать определенные должности на три года. Помимо этого осужденный должен заплатить штраф в 600 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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