В Приамурье темпы вакцинации от COVID-19 выросли втрое

В Амурской области темпы вакцинации от коронавируса за месяц выросли в три раза. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Ежедневно прививки получают свыше трех тысяч человек. Почти 270 тысяч жителей вакцинированы первым компонентом, полностью привиты более 240 тысяч. Почти 26 тысяч амурчан успели ревакцинироваться.

Наибольший процент вакцинированных жителей в Селемджинском, Шимановском, Белогорском, Благовещенском и Константиновском районах. А самые низкие показатели в Мазановском и Архаринском районах (47,7 и 46,5 процента соответственно).

По словам главы областного минздрава Светланы Леонтьевой, вакцины в регионе достаточно, в запасе имеется более 95 тысяч доз. В ближайшее время ожидается поставка еще шести тысяч доз "Спутника V".

В Приамурье работают 37 стационарных прививочных пунктов и 95 мобильных медицинских бригад. Их число планируется увеличить.