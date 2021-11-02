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02.11.2021 07:01
Рубрика: Общество

В Приамурье темпы вакцинации от COVID-19 выросли втрое

Текст: Сергей Набивачев

В Амурской области темпы вакцинации от коронавируса за месяц выросли в три раза. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Ежедневно прививки получают свыше трех тысяч человек. Почти 270 тысяч жителей вакцинированы первым компонентом, полностью привиты более 240 тысяч. Почти 26 тысяч амурчан успели ревакцинироваться.

Наибольший процент вакцинированных жителей в Селемджинском, Шимановском, Белогорском, Благовещенском и Константиновском районах. А самые низкие показатели в Мазановском и Архаринском районах (47,7 и 46,5 процента соответственно).

По словам главы областного минздрава Светланы Леонтьевой, вакцины в регионе достаточно, в запасе имеется более 95 тысяч доз. В ближайшее время ожидается поставка еще шести тысяч доз "Спутника V".

В Приамурье работают 37 стационарных прививочных пунктов и 95 мобильных медицинских бригад. Их число планируется увеличить.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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