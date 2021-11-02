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02.11.2021 11:49
Рубрика: Общество

Циклон принесет в Приморье дождь, снег и ветер

Текст: Анна Бондаренко

8-11 ноября к Приморью подойдет циклон, который принесет сильные осадки, однако, бояться подобного прошлогоднему ледяного дождя не стоит, сообщает пресс-служба Примгидромета.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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8 ноября на побережье южных и юге восточных районов, а также во Владивостоке усилится ветер, он будет достигать 23-30 метров в секунду, к вечеру начнется сильный дождь. Ночью 9 ноября осадки, местами сильные и очень сильные - дождь, в континентальных районах дождь, переходящий в снег, распространятся на большую территорию края.

Днем 9 ноября циклон станет смещаться вдоль восточного побережья. Осадки сохранятся на северной части края. В отдельных районах на дорогах будет гололедица, на деревьях и проводах отложения мокрого снега. Плюс к этому сразу на 5-8 градусов понизится температура, усилится ветер. Волны в открытом море будут 4-5 метров.

Непогода сохранится 10 и 11 ноября, временами в крае будет идти снег.

Как отмечают в Примгидромете, прогноз будет уточняться.

При этом глава Примгидромета Борис Кубай успокаивает приморцев - 8 ноября погода во Владивостоке может резко ухудшиться, но ледяного дождя синоптики не ждут. Уверенность основана на изучении условий, при которых возник ледяной дождь в ноябре прошлого года.

"Для возникновения ледяного дождя необходимо, чтобы распределение температуры воздуха с высотой было аномальным, то есть, чтобы вверху, на высоте облакообразования температура была положительной, а внизу, у поверхности земли, отрицательной. Тогда капли дождя при соприкосновении с твердой поверхностью будут замерзать. Сегодняшние расчеты показывают, что в период осадков температура воздуха у поверхности земли во Владивостоке будет положительной", - пояснил он.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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