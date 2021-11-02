Пассажиров несколько часов не выпускали из самолетов в Нижнем Новгороде

Нижегородская транспортная прокуратура примет меры по итогам рассмотрения жалоб пассажиров, которые летели в Москву, но из-за погодных условий приземлились в Нижнем Новгороде.

Напомним, после полуночи 2 ноября 33 самолета разных авиакомпаний приземлились в Нижегородском аэропорту из-за сильного тумана в Москве.

Как рассказали "РГ" в аэропорту Нижнего Новгорода им. В.П. Чкалова, с пассажирами этих самолетов работают представители авиакомпаний.

В соцсетях появились видео, на которых видны толпы пассажиров и их жалобы на то, что им пришлось сидеть по несколько часов в самолетах. А потом - толпиться в аэропорту. И это при строгих противоковидных мерах, которые действуют в Нижегородской области до 7 ноября.

"В целях обеспечения прав пассажиров и надлежащего оказания услуг при ожидании рейсов, в международный аэропорт имени Чкалова выехал исполняющий обязанности Нижегородского транспортного прокурора. При наличии оснований будут приняты примет меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Собственные рейсы аэропорт обслуживает по расписанию. По данным на 17 часов, в Москву смогли улететь только 10 самолетов из 33. По данным РИА Новости, местные власти пообещали разместить пассажиров, которые ждут вылета больше 8 часов днем или 6 часов ночью, в ближайших гостиницах, а также организовать им трансфер до отеля и обратно.