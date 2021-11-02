В Ижевске за нарушение масочного режима оштрафовали Омара Хайяма

В Ижевске контролеры, проверяющие соблюдение санитарных требований в общественном транспорте, составили протокол об административном нарушении в отношении полного тезки персидского поэта Омара Хайяма.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мужчина объяснил отсутствие маски своей забывчивостью - старое средство защиты он выкинул, а за новым забыл зайти в аптеку.

Накануне в столице Удмуртии прошел совместный рейд полиции, транспортников и муниципальных чиновников, которые искали в трамваях и троллейбусах пассажиров-нарушителей эпидрежима. По итогам проверки составили 11 протоколов, но только против тех, кто отказался надеть маску после предупреждения. Как пояснил ведущий юрисконсульт административной инспекции Ижевска, основной задачей акции было напомнить людям, что ношение масок обязательно для всех.

Отметим, за последние сутки в Удмуртии коронавирусом заболели 393 жителя, среди них 20 детей и 52 пенсионера. На этой неделе в республике действует режим антиковидных ограничений - запрещены массовые мероприятия, а также закрыты все магазины, кроме тех, что продают продукты и товары первой необходимости.