Если не удастся стабилизировать ситуацию с коронавирусом в Ульяновской области, там могут продлить нерабочие дни и после 7 ноября.

- Не исключено, что нам придется пойти по этому пути, если не собьем этот всплеск заболеваемости, - сказал глава региона Алексей Русских на аппаратном совещании во вторник.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, в котором дни с 30 октября по 7 ноября были объявлены нерабочими для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Регионам также предоставлялось право объявить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.

В Ульяновской области зарегистрировано 96 294 случая заражения, в том числе 585 за последние сутки, скончались 3053 человека с COVID-19, выздоровели 85 016 человек.