Под Омском появилась первая в России улица Мандельштама

В России появилась первая улица с жилыми домами, названная в честь известного русского поэта. Топонимическая комиссия администрации Пушкинского сельского поселения приняла решение переименовать улицу Крайнюю в улицу Мандельштама.

На протяжении нескольких десятилетий в разных городах периодически появлялись инициативы о присвоении той или иной улице имени Осипа Мандельштама. Но все как-то не складывалось.

В начале этого года в честь Мандельштама собирались назвать улицу в Воронеже. Однако жители отказались - ведь из-за нового адреса им пришлось бы менять документы. Улицы Мандельштама сегодня обозначены на картах в поселках под Тамбовом и в Ленинградской области. Впрочем, никаких строений и жилых домов на них нет вообще, как и памятных табличек.

- Мне всегда было обидно, что в Варшаве есть улица в честь Мандельштама, а в России нет, - рассказал "РГ" житель села Пушкино Юрий Балановский. - Когда я переехал из города в Омский район и начал строить свой дом на улице Крайней, то часто вспоминал его знаменитое стихотворение:

Это какая улица?

Улица Мандельштама.

Что за фамилия чертова -

Как ее ни вывертывай,

Криво звучит, а не прямо.

Мало в нем было линейного,

Нрава он был не лилейного,

И потому эта улица,

Или, верней, эта яма

Так и зовется по имени

Этого Мандельштама…

Предприниматель Балановский признается, что его всегда удручала безликость сельской топонимики.

- Практически в каждой деревне одни и те же улицы - Ленина, Советская и Центральная, - рассказывает Юрий Самсонович. - Да что говорить, даже в Омске 36 Северных улиц и почти столько же Амурских. Никакой фантазии.

Однажды Балановский ехал по делам в город. На обочине голосовала женщина. Решил ее подвезти. Разговорились. Оказалось, попутчица - заведующая сельским клубом, в котором до сих пор регулярно проходят поэтические вечера. С зажженными свечами, романсами под гитару и открытым микрофоном - каждый желающий может прочитать публике свои стихи. Предприниматель поделился с заведующей клубом своей мечтой. А она его поддержала и помогла оформить нужные документы.

На улице Мандельштама в поселке Пушкино пока всего лишь 3 дома. Но согласно плану застройки, в ближайшем будущем на ней будут сданы в эксплуатацию еще как минимум десять жилых домов.

- Наше село находится рядом с городом, активно развивается, - рассказала "РГ" заместитель главы сельского поселения Наталья Вязникова. - Желающих переехать из Омска в Пушкино много. Думаю, что в следующем году у нас появится сразу несколько новых улиц.

На собрании жители Пушкино предложили давать им имена в честь поэтов Серебряного века. А сдачу в эксплуатацию непременно отмечать творческим вечером. Проголосовали единогласно.