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02.11.2021 20:50
Рубрика: Экономика

С инициативой назвать улицу в честь Мандельштама выступили россияне

Текст: Наталья Граф ("Российская газета", Омск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 250(8601)
В Омской области отныне есть улица с жилыми домами, названная в честь известного русского поэта Осипа Мандельштама. Топонимическая комиссия администрации Пушкинского сельского поселения Омской области приняла решение таким образом переименовать улицу Крайнюю.

С инициативой о присвоении той или иной улице имени Осипа Мандельштама на протяжении нескольких десятилетий выступали жители разных городов России. Но все как-то не складывалось. К примеру, в начале этого года в честь поэта собирались назвать улицу в Воронеже, однако местные жители были против - ведь из-за нового адреса им пришлось бы менять документы. Улицы Мандельштама сегодня обозначены на картах поселков Тамбовской и Ленинградской областей. Впрочем, никаких строений и жилых домов на них нет, как и памятных табличек. В этом году по просьбе семнадцатилетнего жителя Владивостока имя Осипа Мандельштама было присвоено улице в новом микрорайоне в поселке Трудовое. Но, согласно информации с "Яндекс.Карт", домов на этой улице пока так и не появилось.

- Мне всегда было обидно, что в Варшаве есть улица, названная в честь Мандельштама, а в России такой нет, - рассказал "РГ" житель села Пушкино Юрий Балановский. - Когда я переехал из города в Омский район и начал строить свой дом на улице Крайней, то часто вспоминал его знаменитое стихотворение:

Это какая улица?

Улица Мандельштама.

Что за фамилия чертова -

Как ее ни вывертывай,

Фото: Наталья Граф
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Криво звучит, а не прямо.

Мало в нем было линейного,

Нрава он был не лилейного,

И потому эта улица,

Или, верней, эта яма

Так и зовется по имени

Этого Мандельштама...

Предприниматель Балановский признается, что его всегда удручала безликость сельской топонимики. "Я люблю ездить на велосипеде и часто катаюсь по окрестностям Омского района. И ведь практически в каждой деревне одни и те же улицы - Ленина, Советская и Центральная, - рассказывает Юрий Самсонович. - Да что говорить, даже в Омске 36 Северных улиц и почти столько же Амурских. Никакой фантазии".

Однажды Балановский ехал по делам в город. На обочине голосовала женщина. Решил ее подвезти. Разговорились. Оказалось, попутчица - заведующая сельским клубом, в котором до сих пор регулярно проходят поэтические вечера. С зажженными свечами, романсами под гитару и открытым микрофоном - каждый желающий может прочитать публике стихи.

Теперь в Пушкино есть улица Мандельштама. Пока на ней всего три дома. Но согласно плану застройки в будущем на улице будут сданы в эксплуатацию еще как минимум десять жилых строений 

Увлеченная литературой сельчанка пригласила водителя на следующую творческую встречу. Предприниматель же поделился с заведующей клубом своей мечтой. А она его поддержала и помогла оформить нужные документы. Топонимическая комиссия рассмотрела предложение и одобрила его.

В итоге теперь в поселке Пушкино есть улица Мандельштама. Пока на ней всего лишь три дома. Но согласно плану застройки в ближайшем будущем на улице будут сданы в эксплуатацию еще как минимум десять жилых строений.

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