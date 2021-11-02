Торговцев детьми из Красноярска обвинили в отмывании денег

Новое преступление раскрыли сотрудники Следственного комитета, работая над уголовными делами о торговле детьми в Красноярском крае. Речь идет о легализации крупной суммы денег, рассказали сегодня в региональном главке СК РФ.

Напомним, в октябре правоохранители завершили расследование одного из резонансных дел, связанных с продажей человека. По версии сыщиков, гражданка Казахстана родила ребенка для продажи, воспользовавшись услугами ООО "Дидилия", которое специализировалось на этом незаконном бизнесе. С помощью сотрудников организации женщина прошла процедуру оплодотворения в Королевстве Камбоджа, выносила ребенка и родила в "Красноярском краевом центре охраны материнства и детства". Позже она оформила на имя директора ООО доверенность, дав право распоряжаться младенцем и получив за это 13 тысяч долларов.

Теперь следователи выявили еще один факт преступной деятельности руководителя "Дидилии". По данным сыщиков, он и его супруга получили банковские переводы от иностранцев - более 1,7 миллиона рублей. На эти деньги директор ООО приобрел недвижимость, чтобы "придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению средствами", уточнили в СК.

На основании материалов межрегионального управления Росфинмониторинга следователи возбудили очередное уголовное дело.