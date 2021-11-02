"Транснефть - Западная Сибирь" и "Транснефть" получили свидетельство о регистрации программы

Новости

За полгода возбуждено более 500 дел о подделке сертификатов о вакцинации 11:57
Названа первая подлодка-штатный носитель ракет "Циркон" 11:46
В России создана нейросеть для анализа писем чиновникам 11:40
Найден способ уничтожать старые клетки 11:40
Зачем западные миллиардеры собирают пожертвования на "зеленую повестку" 11:22
Участвовать в публичных слушаниях можно будет через портал госуслуг 11:05
Сейсмологи обнаружили под поверхностью Земли новые слои 11:03
Суд в Киеве рассмотрит новую меру пресечения Медведчуку 10:59
В Роспотребнадзоре рассказали, что делать при задержке авиарейса 10:44
К 2023 году 70% станций столичного метро снабдят аудионавигацией 10:40
Синоптик рассказал о причинах возникновения тумана в Москве 10:29
Более четверти россиян уже привились от гриппа 09:58
Морские границы России будут охранять дроны-камикадзе 09:52
В Москве наборы "С заботой о здоровье" получили около 300 тысяч пенсионеров 09:39
Торговый центр "Арколь" в Москве закрыли за ковидные нарушения 09:37
Под Омском появилась первая в России улица Мандельштама 09:33
Врач рассказал, чем нельзя лечиться от коронавируса дома 09:33
Врио губернатора Ярославской области заразился COVID-19 09:25
Туман в столичном регионе рассеется к 11:00 09:24
В Хабаровске предупредили о новых ограничениях из-за темпов вакцинации 09:21
В Сочи два человека погибли и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом 09:16
Магазинам в ЕАО разрешили не обслуживать посетителей без масок 09:16
Ростуризм попросил власти Египта проверить отели после отравления россиян 08:55
Словом года в России стало "спутник" 08:48
Овечкин впервые в сезоне не смог набрать ни одного очка в матче НХЛ 07:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
02.11.2021 11:28

"Транснефть - Западная Сибирь" и "Транснефть" получили свидетельство о регистрации программы

АО "Транснефть - Западная Сибирь" и ПАО "Транснефть" получили свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ "Программа для оперативного доведения информации, подготовки к инструктажам и проверкам знаний по охране труда и промышленной безопасности".

Документ зарегистрирован в Государственном реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) в октябре 2021 г.

Программа разработана c целью оперативного извещения работников о значимой информации по охране труда, промышленной, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения. Функционалом программы предусмотрено уведомление работников о дате проверке знаний в области охраны труда и по промышленной безопасности в аттестационных комиссиях организаций системы "Транснефть" и территориальных управлениях Ростехнадзора.

Важной характеристикой программного продукта является возможность его использования с применением смартфона без доступа к стационарному компьютеру сотрудника. Это значительно упрощает процесс подготовки персонала к проверкам знаний и аттестации во время командировок, где доступ к персональному компьютеру работника ограничен или невозможен. Кроме того, сотрудник может осуществлять подготовку в любое удобное ему время или при нахождении в пути, используя прикрепленные тематические текстовые, графические и видеофайлы и решая тестовые задания.

Широкое внедрение программы среди работников предприятия позволит обеспечить как оперативное доведение необходимой информации, так и контроль прохождения персоналом требуемых видов обучения и проверок знаний.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово СФО Красноярский край Красноярск СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Омская область Омск СФО Томская область Томск

Главное сегодня

В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве экс-замглавы управления МВД РФ
Welt: Владимир Путин всего одной фразой обрушил цены на газ в Европе
ВМС США: У берегов Китая АПЛ Connecticut столкнулась с подводной горой
Бояков ушел с поста худрука МХАТ имени Горького
Словом года в России стало "спутник"