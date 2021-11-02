"Транснефть - Западная Сибирь" и "Транснефть" получили свидетельство о регистрации программы

АО "Транснефть - Западная Сибирь" и ПАО "Транснефть" получили свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ "Программа для оперативного доведения информации, подготовки к инструктажам и проверкам знаний по охране труда и промышленной безопасности".

Документ зарегистрирован в Государственном реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) в октябре 2021 г.

Программа разработана c целью оперативного извещения работников о значимой информации по охране труда, промышленной, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения. Функционалом программы предусмотрено уведомление работников о дате проверке знаний в области охраны труда и по промышленной безопасности в аттестационных комиссиях организаций системы "Транснефть" и территориальных управлениях Ростехнадзора.

Важной характеристикой программного продукта является возможность его использования с применением смартфона без доступа к стационарному компьютеру сотрудника. Это значительно упрощает процесс подготовки персонала к проверкам знаний и аттестации во время командировок, где доступ к персональному компьютеру работника ограничен или невозможен. Кроме того, сотрудник может осуществлять подготовку в любое удобное ему время или при нахождении в пути, используя прикрепленные тематические текстовые, графические и видеофайлы и решая тестовые задания.

Широкое внедрение программы среди работников предприятия позволит обеспечить как оперативное доведение необходимой информации, так и контроль прохождения персоналом требуемых видов обучения и проверок знаний.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"