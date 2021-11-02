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Рубрика: Происшествия

В Новосибирске скончался один из рабочих, упавших в яму с кипятком

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: Прокуратура Новосибирской области Фото: Прокуратура Новосибирской области
Фото: Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирске скончался один из пострадавших во вчерашнем ЧП на территории городского лицея №12, где трое мужчин упали в яму с кипятком. Информацию о гибели рабочего "РГ" подтвердили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.

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В ведомстве идет доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проверку начали и в региональной прокуратуре. Там уточнили, что двое из пострадавших - работники теплоснабжающей организации, третий - слесарь, обслуживающий учебное заведение.

Они проводили осмотр водопроводных коммуникаций в поисках утечки и находились в подвале здания, когда под их ногами обвалилась плита перекрытия. Под ней находился кипяток, и все трое получили тяжелые ожоги 2 и 3 степени с поражением 50 и 80 процентов поверхности тела. Их госпитализировали в областную клиническую больницу, где поместили в реанимацию, однако медикам не удалось спасти жизнь одного из пострадавших.

В прокуратуре проверяют соблюдение правил и техники безопасности при проведении работ, а также требований охраны труда и законодательства в сфере ЖКХ. Также сотрудники ведомства намерены оценить действия должностных лиц, которые несут ответственность за содержание тепловых коммуникаций лицея.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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