В Омске с 4 ноября введут QR-коды для ресторанов и торговых центров

В Омской области оперативный штаб по предотвращению распространения COVID-19 принял решение расширить перечень сфер, где необходимы QR-коды для доступа.

Сегодня оперативный штаб рассмотрел предложение о введении полного запрета на работу ряда отраслей на территории Омской области.

- По итогам обсуждения предложений Роспотребнадзора и обращений омского бизнеса принято решение не ограничивать работу, - сообщает пресс-служба администрации Омской области.

Однако с 4 ноября в Омской области вводятся QR-коды для посещения организаций общественного питания, торговых центров и торгово-развлекательных центров. Исключения будут сделаны для расположенных в ТЦ продовольственных магазинов, аптек и салонов связи. Рестораны и кафе также смогут продавать еду на вынос.