В Новгородской области в 5 раз выросли темпы вакцинации в нерабочие дни

В Новгородской области в пять раз увеличились темпы вакцинации после введения нерабочих дней. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Резеда Ломоносова.

Если до введения жестких ограничений прививки делали около 400 человек в сутки, то сейчас - около двух тысяч.

Новгородская область стала пока единственным регионом России, где объявили о продлении режима нерабочих дней до 15 ноября.

По словам Резеды Ломоносовой, это обусловлено ростом числа заболевших. Пока в регионе свободно 16 процентов коек в инфекционных стационаров. Это неплохой показатель, однако, как отметила глава регионального минздрава, свободные места появились лишь за счет того, что в Новгородской области перевели под лечение пациентов с коронавирусом большое количество медицинских учреждений и резервов осталось не так уж и много.

Еще в середине октября в регионе выявляли в среднем 200 новых случаев коронавируса в сутки, то сейчас число заболевших перевалило за 280 человек за день.